Rosa da Silva

De Drents-Portugese Rosa da Silva vertelt haar eigen verhaal met ‘heul veul fado uit Klazienaveen’.

Rosa da Silva (1986) waagde in 2018 een sprong. Ze sloeg audities voor musicals en toneelstukken af en deed in haar eentje (met muzikant) mee aan het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF). Da Silva was al een naam in theaterland: ze speelde bij Stage Entertainment een van de hoofdrollen in de musical De Tweeling en kroop in de huid van Anne Frank in het toneelstuk Anne. Maar een eigen voorstelling bleef lonken.

Dat Da Silva een goede actrice is, zag je terug in haar korte voorstelling voor het AKF: ze werkte daar haar personages tot in details uit. Het theatertalent won de AKF Sonneveldprijs in 2018 nadat ze in haar voorstelling de ziekte van haar moeder mooi had vervlochten met haar eigen levensverhaal. Een van de hoogtepunten van de show van de half Portugese, half Drentse cabaretière was haar fado-achtige lied ‘Klazienaveen, daar moet je heen’. Vanaf volgend theaterseizoen staat Da Silva met een avondvullend programma in de theaters.

Meer weten: rosadasilva.nl