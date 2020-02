Silvia Martes

Bij videokunstenaar en filmmaker Silvia Martes laten foto’s, voice-overs en snelle cuts zien dat veel verhalen niet worden verteld.

Silvia Martes (1985) is afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie. In 2017 was ze genomineerd voor longlist van de Prix de Rome en is tot 2012 resident aan de Rijksakademie. Zij die op een Dinsdag uit het groene woud komt (letterlijke vertaling van haar naam) is een filmmaker die in haar eentje een volledige filmcrew lijkt te zijn.

Haar meest recente film The restless dread of some(thing) evil (2019) verbeeldt een dystopische wereld waarin alle mensen een lichaamsdeel laten verwijderen teneinde langer te leven. Zij werkt met fotografie, voice-overs en snelle bewerkingen, waardoor wij eraan herinnerd worden dat verhalen altijd refereren aan andere verhalen.

Meer weten: silviamartes.com