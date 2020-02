Katwijk alsnog akkoord met bouw 5.000 woningen

De gemeente Katwijk is akkoord met de bouw van minstens vijfduizend woningen op het gebied van het voormalige vliegveld Valkenburg. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) dinsdag tegenover NRC.

Van Veldhoven dreigde eerder met ingrijpen als er niet binnen twee weken overeenstemming bereikt zou worden tussen Katwijk en de eigenaar van het vliegveld, het Rijksvastgoedbedrijf. Katwijk had aangegeven zeker 20 procent woningen voor de middeninkomens op de locatie te willen. Op welke manier er concreet aan deze wensen tegemoet wordt gekomen, is nog onbekend.

Volgens de minister zullen de woningen „substantieel verlichting geven op de woningmarkt in dit deel van de Randstad”. Katwijk en het RVB zijn al sinds 2014 in gesprek over de plannen. Regeringspartijen VVD, CDA en D66 hadden de minister opgeroepen in te grijpen, vanwege de hoge woningnood.

Ingrijpen

Dat een minister een ultimatum stelt en dreigde in te grijpen, was opmerkelijk. Sinds de Woningwet van 2015 zijn provincies en gemeentes zelf verantwoordelijk voor de planning van nieuwe woningen. Alleen via een inpassingsplan zou het Rijk kunnen ingrijpen.

Militair vliegveld Valkenburg sloot in 2006. In de afgelopen jaren wordt het gebied gebruikt voor de musical Soldaat van Oranje.

