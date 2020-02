Kamermeerderheid voor weigeren ongevaccineerde kinderen bij opvang

Er is toch een Kamermeerderheid voor het wetsvoorstel van D66 dat het kinderopvangcentra mogelijk maakt kinderen te weigeren die niet gevaccineerd zijn. Dat bevestigen partijen dinsdag tegenover NRC.

Naast D66 zullen VVD, PvdA en PVV voor het voorstel stemmen. GroenLinks geeft aan nog te twijfelen. De PvdA is pas overstag gegaan nadat twee voorwaarden werden doorgevoerd: dat de vaccinatieplicht niet geldt voor kinderen die vanwege ziekte niet kunnen worden ingeënt en dat er na twee jaar een evaluatie zou komen. VVD en SP hebben een wetsvoorstel liggen dat nog verder gaat: hierbij zouden alle kinderen die naar de opvang gaan verplicht ingeënt moeten worden.

De stemming zal later op dinsdag plaatsvinden. Daarna is het nog de vraag of de wet daadwerkelijk wordt aangenomen door de Senaat.

Infectiehaarden

Dat sommige ouders hun kinderen niet laten vaccineren is al langer een punt ter discussie. Het wetsvoorstel van D66 zou duidelijkheid moeten bieden, maar volgens kinderartsen ontstaan er juist nieuwe problemen wanneer een kinderopvang de mogelijkheid heeft om kinderen te weigeren. Ook het kabinet is tegen het wetsvoorstel. Het gevolg zou namelijk zijn dat er relatief veel ongevaccineerde kinderen samenkomen bij de kinderopvangcentra die geen weigeringsbeleid doorvoeren. Hierdoor zouden zogeheten ‘infectiehaarden’ ontstaan.

Recent was er een lichte stijging in het aantal baby’s dat is ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond, tot 94 procent. Een veilige vaccinatiegraad ligt volgens het RIVM echter op 95 procent.