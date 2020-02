Handlanger Taghi en bendeleider maakte programma voor RTL

Een van de vermoede moordmakelaars van Ridouan Taghi werkte aan een televisieprogramma voor RTL/Videoland. Het gaat om Delano R., alias Keylow. Hij is de oprichter van de Haagse straatbende Crips en motorclub Caloh Wagoh. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Delano R. was door productiemaatschappij Vice Studios ingehuurd als presentator, zo bevestigen woordvoerders van Vice en RTL in reactie op vragen van NRC.

De opnames van het programma, met als werktitel ‘Nieuwe Penoze’, waren in volle gang toen R. eind 2018 werd aangehouden. In de zomer van 2018 werden leden van zijn motorclub, Caloh Wagoh, al in verband gebracht met een liquidatie en aanslagen op dagblad De Telegraaf en weekblad Panorama.

Na de arrestatie van Delano R. is het project per direct stopgezet. Als presentator van het misdaadprogramma moest hij gaan fungeren als gids in de onderwereld, met name om te laten zien hoe snel jongeren in Nederland betrokken kunnen raken bij zeer ernstige georganiseerde misdaad, vertelt een betrokkene. Dat wordt bevestigd door de woordvoerder van Vice: „Vanuit zijn eigen criminele verleden kon hij ons inzicht verschaffen in de onderwereld van een nieuwe generatie criminelen, die tot op heden onzichtbaar blijft.”

De recherche gaat ervan uit, zo blijkt uit nieuwe dossierstukken, dat Delano R. sinds het najaar van 2017 met een PGP-telefoon, waarmee berichten versleuteld kunnen worden verstuurd, direct contact heeft gehad met Ridouan Taghi, die wordt verdacht van een reeks liquidaties. Bij Delano’s aanhouding zijn op gegevensdragers foto’s en filmpjes gevonden van die gesprekken. Na zijn arrestatie vertelde Delano R. aan de politie dat hij die opnames had gemaakt voor een televisieprogramma. „Ik heb een bedrijf voor film, muziek en entertainment. Ik heb ingezet bij grote maatschappijen zoals Netflix.”

De rechtbank behandelt woensdag de voortgang van het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij meerdere moorden in het criminele milieu. Bij Delano R. is veel belastend bewijsmateriaal in beslag genomen, waaronder de PGP-gesprekken. Die gaan onder meer over onderwereldmoorden. Deze opnames vormen naast verklaringen van een kroongetuige de kern van het bewijsmateriaal in de strafzaak Eris, die nauw verband houdt met de zaak rond Ridouan Taghi.

Advocaat Pieter Hoogendam bevestigt aan NRC dat er een contract bestaat tussen zijn cliënt Delano R. en een producent met details over de inhoud van het programma en de financiële voorwaarden. „De details ken ik niet omdat ik geen inzage heb in dat contract.” Een woordvoerder van Vice meldt per e-mail dat „er nooit opdracht is gegeven tot het ondernemen van criminele activiteiten of het archiveren van chatgesprekken in welke vorm dan ook. Wij zijn ook niet bekend met de inhoud hiervan.”

Aan tafel bij De Wereld Draait Door

Delano R. is een van de voormannen van Caloh Wagoh Main Triad, een motorclub die in 2016 mede door hem is opgericht. Twee leden van Caloh Wagoh worden sinds najaar van 2017 in verband gebracht met een liquidatie in Breukelen, ruim voor dat Delano R. aan de slag gaat voor Vice en RTL. Daarna volgen, in de zomer van 2018, de aanslagen bij De Telegraaf en Panaroma. In mediaberichten worden die al snel gelinkt aan Caloh Wagoh. Saillant detail is dat de ernstig bedreigde misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf ook werkt voor Videoland en vaste gast is van RTL Boulevard. Vice wil geen nadere vragen beantwoorden over de kwestie. RTL verwijst naar de verklaring van Vice. John van den Heuvel reageert verbaasd: „Ik had met klem afgeraden om met deze man in zee te gaan, als ze me het hadden voorgelegd.”

Delano R., beter bekend onder zijn artiestennaam Keylow, maakte in Nederland naam als breakdancer, rapper en oprichter van jeugdbende Crips Main Triad. Over Keylow verscheen in 2003 een boek van NRC-medewerker Saul van Stapele, een documentaire en een proefschrift van criminoloog Robby Roks. Hij is geïnterviewd door NOVA, zat aan tafel bij De Wereld Draait Door en werd meermaals geportretteerd in bladen als Nieuwe Revu en de Linda. Al die tijd maakte hij er geen geheim van dat hij in de onderwereld actief was.

Verklaring Vice ‘Project gestopt na hechtenis Delano R’ ,,Het klopt dat VICE Studios (de onafhankelijke productietak van VICE) in de zomer van 2018 tot aan november 2018 in opdracht van RTL/Videoland aan een journalistieke docu-serie heeft gewerkt waar Delano R. (bijnaam: Keylow) de host rol vervulde. Vanuit zijn eigen criminele verleden kon hij ons inzicht verschaffen in de onderwereld van een nieuwe generatie criminelen, die tot op heden onzichtbaar blijft. Gedurende de samenwerking is er nooit opdracht gegeven tot het ondernemen van criminele activiteiten of het archiveren van chatgesprekken in welke vorm dan ook. Wij zijn dan ook niet bekend met de inhoud hiervan. Toen Delano R. in hechtenis is genomen, is het project en de samenwerking per direct gestopt. Wij doen hier verder geen uitspraken over en houden ons bij dit statement.”