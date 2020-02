Grapperhaus verdedigt MH17-samenwerking met Oekraïne

Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie, CDA) heeft nog altijd vertrouwen in het MH17-proces, ondanks het ontslag van betrokken Oekraïense officieren van justitie. Volgens de minister is het „onderzoeksdossier up-to-date” en zijn „de gevolgen zo beperkt mogelijk” voor het Joint Investigation Team (JIT), het internationale team dat onderzoek doet naar het neerschieten van het vliegtuig. Grapperhaus moest tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer dinsdag kritiek van CDA en D66 pareren.

Uit onderzoek van NRC bleek zondag dat alle Oekraïense aanklagers die betrokken waren bij het proces uit hun functie zijn ontheven, onder wie twee officieren die deel uitmaakten van het JIT. Vijf van de zes officieren in de Oekraïense MH17-sectie werden ook ontslagen. De zuivering maakte deel uit van een grote hervorming van het Oekraïense openbaar ministerie onder president Zelensky. Het MH17-proces begint al op 8 maart. Nieuwe aanklagers moeten daarom in korte tijd het complexe dossier zich eigen maken.

‘Onbegrijpelijk’

Kamerlid Chris van Dam (CDA) noemde het dinsdag in de Tweede Kamer het „onbegrijpelijk” dat de betrokken aanklagers een maand voor het proces van de zaak blijken te zijn afgehaald. Sjoerd Sjoerdsma (D66) viel hem bij, en wees daarbij ook op de kwestie rond Volodymyr Tsemach. Deze belangrijke getuige in het MH17-onderzoek werd afgelopen zomer vrijgelaten door Oekraïne tijdens een gevangenenruil tussen Moskou en Kiev, ondanks een oproep van Nederland om hem binnen het bereik van het JIT te houden.

Bovendien concludeert Sjoerdsma dat de minister toegeeft dat de zuivering wel degelijk consequenties heeft voor het MH17-onderzoek. „De minister spreekt van zo beperkt mogelijke gevolgen, maar daarmee zegt hij feitelijk dat er gevolgen zijn.”

Volgens Grapperhaus blijft één van de uit de functie ontheven officieren als „bijzonder adviseur” betrokken bij het JIT. Oekraïense collega’s hebben verder beloofd dat „de continuïteit gewaarborgd blijft”. Verder wijst de minister erop dat Oekraïne tot nu toe in het MH17-onderzoek een „voorbeeldige rol” heeft gespeeld. De vliegramp boven separatistengebied in Oost-Oekraïne in juli 2014 kostte 298 mensen het leven.