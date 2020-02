Gordon en Patty zoeken de eeuwige jeugd, de tv-kijker wil dood

Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van een programma over de eeuwige jeugd dat de kijker dood wil. Toch brachten Patty Brard en Gordon Heuckeroth me een heel eind op weg terwijl ze door Tokio banjerden, jeugdigheid als modeaccesoire presenteerden, een zaagselbad namen, rare dingetjes in hun mond stopten, elkaar vol ‘white in one day’ poeder veegden en na een behandeling met electronische acupunctuur kraaiden van vervoering over de veronderstelde verdwijning van enkele kraaienpootjes.

Gelukkig beleefden de tv-sterren een wedergeboorte. In de laatste Japanse halte van Patty en Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd (SBS6) liet Heuckeroth zich, opgevouwen in een dappere poging tot foetushouding, in „een paar theedoeken” (aldus Brard) wikkelen om zo als menselijk lakenpakket terug te keren bij zijn prenatale ervaring. „Ik herken het!” riep Gordon vanuit zijn textielen baarmoeder, tot verbijstering van Patty. Ook nadat hij weer op zijn benen stond, was Heuckeroth opmerkelijk sereen, al weet je nooit zeker hoe lang zoiets beklijft.

Ze zullen in Tokio wel denken dat Nederland lijdt aan een eeuwigejeugdsyndroom, want ook Chris Zegers liep er rond. Hij maakt Forever Young, een BNNVARA- portretserie over oude en zeer oude mensen. Sumiko Iwamuro is met haar 84 jaar relatief jong voor de reeks, maar de restauranthoudster is wel de oudste DJ ter wereld. We zien hoe DJ Sumirock met zonnebril en knalgele krullenpruik haar techno door een nachtclub jaagt. „Normaal zijn de danseressen bloter”, zegt ze excuserend tegen haar reusachtige Hollandse gast.

Het boeiendst aan Forever Young zijn de herinneringen. Zo vertelde Iwamuro hoe haar vader in de oorlog met een kussen op zijn platenspeler naar jazz luisterde – Amerikaanse muziek was verboden. Diezelfde vader was aangesteld om bij families te vragen of zij een zoon als kamikazepiloot naar het front konden afvaardigen. „Je weet wat kamikaze was?” informeert Iwamuro voor de zekerheid bij Zegers. „Mijn vader heeft zich zijn leven lang schuldig gevoeld, maar er nooit over gesproken. Ik zag het aan zijn gezicht.”

De tot nu toe beste aflevering van Forever Young was vorige week, toen Zegers in Minnesota op bezoek ging bij de 98-jarige Mark Sertich, die dagelijks ontbijt met twee eieren en twee worstjes, beide in twaalf gelijke stukjes gesneden om ze in duo’s op te eten. Dát is dus het geheim van de eeuwige jeugd!

Sertich speelt nog driemaal per week ijshockey. Mooi beeld: hoe toen Sertich zijn evenwicht verloor en hard op het ijs bonsde, zijn hele team bezorgd op hem af kwam. Eenmaal in de kleedkamer gaf de oude sporter toe zich wat over de kop gereden te hebben, ongetwijfeld vanwege de camera’s. Zijn fraai opgepunte knevel was gelukkig onaangetast gebleven.

Ook Sertich had een oorlogsverhaal – en wat voor één. Als soldaat was hij aanwezig bij de bevrijding van concentratiekamp Mauthausen. Hij moest wat wegslikken toen hij erover praatte. Destijds had hij foto’s gemaakt, vertelde hij. Op de eerste pagina’s van zijn fotoboek - met vulpen staat keurig ‘concentration camp Mauthausen, Austria’ geschreven - staan nog gewoon tanks en soldaten. Maar daarna kijk je recht de massagraven in. Je stelt je voor hoe een Amerikaanse soldaat van 23 jaar daar driekwart eeuw geleden heeft gestaan met zijn fototoestel en intuïtief begreep dat het belangrijk was om dit vast te leggen.

Zo staan de gruwelen van de twintigste-eeuwste geschiedenis gewoon tussen de albums met familiekiekjes, op een plank in het huis van een bejaarde ijshockeyer in Duluth, Minnesota.