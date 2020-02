Eerste kandidaat voor partijleiderschap CDU meldt zich

Voormalig klimaatminister Norbert Röttgen (54) wil de nieuwe leider worden van de Duitse CDU. Dat heeft hij dinsdag bevestigd aan persbureau Reuters, na berichtgeving van de Die Rheinische Post, dat zijn sollicitatiebrief onderschepte. Volgens Röttgen is de situatie die is ontstaan zo serieus „dat de toekomst van de CDU en de stabiliteit van Duitsland op het spel staan”. Vorige week kondigde partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer aan niet verkiesbaar te zijn bij de verkiezingen van volgend jaar. Het partijvoorzitterschap legt ze komende zomer al neer. De partijleider van de CDU is normaal gesproken de grootste kanshebber op het kanselierschap.

Röttgen passeert een rijtje kandidaten dat in Duitse media algemeen als potentieel opvolgers van Kramp-Karrenbauer wordt gezien, maar die intentie nog niet hardop heeft uitgesproken. Het gaat om minister van Volksgezondheid Jens Spahn, oud-fractievoorzitter van de CDU Friedrich Merz en Armin Laschet, nu premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Kramp-Karrenbauer heeft maandag Merz ontvangen en spreekt later deze week ook nog met Spahn en Laschet. Of Röttgen ook zo’n gesprek zal krijgen, is niet nog niet bekend. Hij wordt minder kansrijk geacht dan de drie andere potentiële nieuwe partijlediers. Röttgen was van 2009 tot en met 2012 minister van Klimaatzaken onder Merkel maar verliet die post na een conflict met de bondskanselier. Momenteel is hij namens de CDU voorzitter van de Bondsdagcommissie Buitenlandse Zaken.

Binnen de CDU heerst crisis sinds Kramp-Karrenbauer vorige week aankondigde in 2021 geen kanselierskandidaat te willen zijn. Het partijvoorzitterschap legt ze komende zomer al neer. Daarmee verloor de partij de gedoodverfde opvolger van bondskanselier Angela Merkel. Aanleiding voor Kramp-Karrenbauers terugtrekking was het tumult dat is ontstaan in de deelstaat Thüringen. Daar werkte de lokale CDU-tak samen met de radicaal-rechtse AfD bij de benoeming van een nieuwe premier. Deze Thomas Kemmerich trad overigens met onmiddellijke ingang ook weer af.

De kwestie AfD doorkruist het streven van Merkel, die aan haar laatste ambtstermijn bezig is, naar een ordelijke machtsoverdracht.