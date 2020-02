Britse bank HSBC gaat tienduizenden banen schrappen

De Britse bank HSBC gaat de komende drie jaar wereldwijd zo’n 35.000 banen schrappen. Dat zei interim-topman Noel Quinn dinsdag tegen persbureau Bloomberg na de publicatie van de jaarcijfers, waaruit bleek dat vorig jaar de winst met 53 procent is afgenomen. Mogelijk verliezen tot 35.000 werknemers hun baan, dat is zo’n 15 procent van het totaal.

De bank haalt een groot deel van zijn omzet uit Azië en kampt met de gevolgen van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, de protesten in Hongkong en de uitbraak van Covid-19. Hoewel de omzet in 2019 steeg naar 55,4 miljard dollar (55,1 miljard euro), daalde de winst tot 6 miljard dollar. Voor 2020 zijn de vooruitzichten ook onzeker, staat in een toelichting bij de jaarcijfers. Dat komt met name door de gevolgen van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt.

Na de publicatie van de resultaten daalde de koers van HSBC aan de beurs van Hongkong, waar het naast Londen een notering heeft, met 3 procent. HSBC is de zes na grootste bank ter wereld. Het heeft sinds 1999 ook een Nederlandse afdeling. Of er in Nederland ontslagen gaan vallen is niet zeker, de bank was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.