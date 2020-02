Blokker verkoopt verlieslatende winkels in België en Luxemburg

Huishoudketen Blokker trekt zich terug uit België en Luxemburg. Het bedrijf verkoopt zijn 129 buitenlandse winkels aan de Nederlandse ondernemer Dirk Jan Bron, oprichter en voormalig eigenaar van budgetsportketen Aktiesport.

Bron wil de winkels voortzetten onder de naam Mega World, een nog niet bestaande uitverkoopformule die restpartijen verkoopt.

Onder de nieuwe eigenaar zullen alle winkels openblijven, verzekert Michiel Witteveen, die sinds vorig jaar eigenaar van Blokker is. Datzelfde geldt voor het Belgische hoofdkantoor van Blokker in Lier. Alle 670 werknemers in België verhuizen mee naar de nieuwe keten. De vakbonden en de ondernemingsraad zijn dinsdagochtend ingelicht over de verkoop.

Blokker opende zijn eerste winkel in België al in 1977 en breidde er daarna snel uit, tot meer dan tweehonderd filialen op het hoogtepunt. De laatste jaren werd België voor Blokker echter steeds meer een last. De omzet liep sinds 2014 met zo’n 40 procent terug tot 60 miljoen euro vorig jaar – nog geen half miljoen per filiaal. De Belgische winkels presteren volgens Witteveen daarmee aanzienlijk minder dan de Nederlandse, die gemiddeld meer dan een miljoen omzetten.

Michiel Witteveen kreeg de opdracht een koper voor Blokker te zoeken, maar kocht het bedrijf uiteindelijk zelf. Lees hier een interview waarin hij terugblikt op de verkoop en vooruitblikt op de toekomst van Blokker.

Winstgevend is Blokker België al jaren niet meer. Daardoor hing er „een redelijk negatief sfeertje” rond de winkels, zegt Witteveen. Bij een reorganisatie in 2017 had Blokker al een kleine zeventig vestigingen gesloten, en de Belgische vakbonden vreesden dat de resterende filialen zouden volgen. De Telegraaf schreef vorig jaar dat sluiting serieus werd overwogen. Witteveen ontkende dat toen.

‘Een verweesd kind’

Het probleem met de Belgische winkels, zo concludeerde de pas aangetreden directeur België Geert Kampschöer begin vorig jaar, was dat ze waren verwaarloosd. „België was een verweesd kind bij Blokker”, zei hij in april in gesprek met de Belgische zakenkrant De Tijd. „Alle ideeën en producten werden een op een vanuit Nederland naar België gekopieerd, zonder rekening te houden met de Belgische context.”

Witteveen kan die verwijten wel begrijpen, zegt hij. Blokker was de laatste jaren al druk genoeg met de problemen in Nederland en heeft daardoor onvoldoende rekening gehouden met het „gigantisch grote verschil” tussen Belgische en Nederlandse consumenten. „De Nederlandse klant is prijsbewust. Die wil functionele producten: een schuursponsje, met een emmer en een zwabber. De Belgische klant zoekt meer gezelligheid. Die wil meer sfeer, meer decoratie.”

In zijn eerste halfjaar als eigenaar heeft Witteveen nog een poging gedaan het assortiment in België te „verbelgen”, in de hoop dat de resultaten zouden aantrekken. Dat leverde onvoldoende resultaat op, bleek eind vorig jaar. „Dan moet je soms eerlijk zijn naar jezelf en zeggen: wij kunnen dit niet.”

Focus op Nederland

De ombouw naar Mega World is voor alle partijen daarom de beste oplossing, meent Witteveen. Het personeel behoudt zijn baan en het hoofdkantoor in Amsterdam kan zich met volle aandacht richten op de Nederlandse winkels. Want na twee zeer slechte jaren gaat het daar nu voorzichtig iets beter, aldus Witteveen, maar voltooid is de reddingsoperatie nog zeker niet.

In zowel 2017 als 2018 leed de overkoepelende Blokker Holding, ook eigenaar van koopjesketen Big Bazar en speelgoedwinkel Intertoys, 344 miljoen euro verlies. In 2019 was dat nog enkele tientallen miljoenen, aldus Witteveen. Voor 2020 verwacht hij dat Intertoys en Maxi Toys weer winst maken. „Bij Big Bazar zal dat erom spannen. Bij Blokker Nederland zal een klein minnetje blijven staan. Maar dat is wel onder controle.”

Hoeveel de verkoop van de Belgische winkels het moederbedrijf oplevert, houdt Witteveen voor zichzelf. Maar aangezien hij Blokker en Big Bazar vorig jaar voor het symbolische bedrag van 1 euro overnam, ligt het voor de hand dat hij aan de transactie met winkelondernemer Bron weinig overhoudt.

Goed voor het resultaat

De werkelijke winst voor Blokker zit vooral onder de streep, zegt Witteveen. Met de verkoop van de Belgische winkels is de huishoudketen ook van de verliezen af. „Ons resultaat in Nederland gaat daardoor aanzienlijk verbeteren”, stelt hij. Hoe groot de verliezen in België waren, wil hij niet kwijt. „Maar het ging gewoon echt slecht.”

De winkels van Blokker gaan nog tot halverwege mei door onder de vlag van de Nederlandse huishoudketen. Daarna worden ze in één keer omgebouwd tot Mega World, is het plan. Koper Dirk Jan Bron laat in een verklaring weten „erg ingenomen” te zijn met de overname van het „goed gespreide winkelnetwerk” van Blokker in België en Luxemburg. „Ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe formule zich kan ontwikkelen tot een gezond en winstgevend bedrijf.”