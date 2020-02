Amerikaanse padvinderij vraagt surseance aan vanwege misbruikzaken

De Amerikaanse padvinderij Boys Scouts of America (BSA) heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd. Volgens CNN hangt de organisatie die al langer in verband wordt gebracht met grootschalig seksueel misbruik honderden miljoenen dollars aan juridische kosten boven het hoofd, terwijl er nog amper 50.000 dollar in kas is. Volgens The New York Times lopen in bijna alle vijftig Amerikaanse staten honderden aanklachten tegen BSA.

Boy Scouts of America wil een fonds oprichten voor misbruikslachtoffers en tegelijkertijd de eigen organisatie de komende jaren levensvatbaar houden. In april vorig jaar werd duidelijk dat in de afgelopen 72 jaar zeker 7.800 scoutingleiders in verband zijn gebracht met seksueel misbruik van ten minste 12.000 leden van de organisatie. Volgens CNN zijn zij onder meer betast of zelfs gedwongen tot orale of anale seks.

Katholieke kerk

„Tragisch genoeg zijn er momenten geweest dat individuen onze programma’s hebben misbruikt om kinderen iets aan te doen”, schrijft voorzitter Roger Mosby van de scoutingfederatie in een persbericht. „BSA leeft enorm mee met alle slachtoffers. Volgens advocaat Michael Pfau, die honderden slachtoffers bijstaat, verbleken eerdere misbruikzaken – zoals bijvoorbeeld die tegen de Katholieke kerk – bij de omvang van het schandaal rondom de Amerikaanse padvinderij.

De 101 jaar oude BSA is vaker op controversiële wijze in het nieuws geweest. Pas in 2015 liet de organisatie ook openlijk homoseksuele leden toe. Sinds 2017 mogen transgenders – zij het jonge leden of volwassen begeleiders – lid worden. Begin dit jaar brak een belangrijke partner, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met BSA. De Mormoonse kerk begon een eigen jeugdorganisatie en haalde honderdduizenden leden weg bij de scouting.

Boy Scouts of America heeft naar eigen zeggen landelijk bijna 2,2 miljoen leden die in leeftijd variëren van 5 tot 21 jaar. Zij worden begeleid door ongeveer 800.000 vrijwilligers. Barack Obama was tijdens zijn presidentschap erevoorzitter.