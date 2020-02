Aboutaleb: Ajax-supporters welkom bij bekerfinale tegen Feyenoord

De Rotterdamse burgermeester Ahmed Aboutaleb heeft gezegd dat Ajax-supporters welkom zijn in Rotterdam, als ze Feyenoord in de finale van de KNVB-beker treffen. Sinds 2010 is er een verbod op uitsupporters nadat het regelmatig tot ongeregeldheden kwam tussen fans van beide clubs. De twee clubs voeren jaarlijks overleg om uitsupporters weer toe te laten, maar nog zonder resultaat.

Tegenover RTV Rijnmond zei Aboutaleb dat het verbod alleen geldt voor de competitie en niet voor de beker. “Als er verder geen gekke dingen gebeuren en beide teams komen in de finale, dan zijn Ajax-supporters welkom in De Kuip voor de beker”.

Sinds het verbod op uitsupporters troffen Ajax en Feyenoord elkaar een keer eerder in de finale van de KNVB-beker, in 2010. De finale werd toen over twee wedstrijden gespeeld. Zowel de wedstrijd in Amsterdam als die in Rotterdam werd toen door Ajax gewonnen.

De finale van de KNVB-beker wordt ieder jaar in de Kuip in Rotterdam gespeeld. Dit jaar wordt de finale op 19 april gespeeld. Ajax en Feyenoord moeten zich nog wel plaatsen voor de finale. In de halve finales bezoekt Ajax FC Utrecht op 4 maart en Feyenoord ontvangt NAC uit Breda een dag later.