Zes Haagse tieners aangehouden voor dodelijke steekpartij

Zes tieners uit Den Haag zijn maandag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij afgelopen december. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Op 21 december kwam de 20-jarige Bilal Aydin om het leven nadat hij werd neergestoken op de Goudriaankade in de Haagse wijk Laakkwartier.

Eerder werden al drie mannen tussen de 19 en 28 aangehouden op verdenking van betrokkenheid van het incident. Twee van hen zitten nog vast, zegt een woordvoerder van het OM desgevraagd. Hij kan niet zeggen wat de relatie is tussen de verdachten. De zes nieuwe verdachten zullen later deze week voor de rechter verschijnen.

De woordvoerder kan nog niets zeggen over het motief voor de steekpartij. Eerder werd gesteld dat er een ruzie vooraf ging aan het incident. De broer van de omgekomen man zei in het programma Danny op straat dat Aydin mogelijk het slachtoffer is geworden van geweld dat werd aangekondigd in gewelddadige videoclips. In zogenoemde drillrap-liedjes rappen jongeren over het neersteken van hun „vijanden”.

De afgelopen maanden lijkt het aantal steekpartijen waarbij jongeren betrokken waren te zijn toegenomen. Precieze cijfers ontbreken, maar volgens jeugdcriminaliteitsbestrijder Halt nam het aantal zaken rond illegaal wapenbezit tussen 2016 en 2019 van 269 toe tot 395. De jongeren gebruiken niet alleen kleine messen. Zo werden in Amsterdam jongeren opgepakt met een ijsbijl van zestig centimeter en lange jachtmessen.

