Zeker 22 doden bij etnisch geweld Kameroen

In het westen van Kameroen zijn vrijdag zeker 22 leden van een Engelstalige minderheid om het leven gekomen bij een aanval op hun dorp. Dat heeft een woordvoerder van de lokale VN-missie maandag bevestigd tegenover Franse en Britse media. De helft van de slachtoffers van de aanval, die nog door niemand is opgeëist, zou minderjarig zijn.

De nationale dialoog die de president onlangs organiseerde in Kameroen, leidde alleen maar tot meer escalatie.

Negen van de slachtoffers waren zelfs niet ouder dan negen jaar, zegt James Nunan namens de Verenigde Naties tegen persbureau AFP. Onder de doden is volgens hem bovendien één zwangere vrouw. Enkele slachtoffers werden levend verbrand bij de aanval op hun dorp. De aanval heeft volgens Nunan voor grote onrust gezorgd in het dunbevolkte grensgebied met Nigeria. De groep die verantwoordelijk is voor de aanval – en waarvan de identiteit nog niet bekend is – zou hebben gedreigd terug te komen om nog meer slachtoffers te maken.

Burgeroorlog

In het noordwesten van Kameroen wordt al meer dan drie jaar een burgeroorlog uitgevochten door groepen die grofweg te verdelen zijn in Frans- en Engelstalige Kameroeners. Engelstalige separatisten proberen daar een eigen staat af te dwingen, maar worden door president Paul Biya en diens leger bestempeld als terroristen.

Oppositiepartij Mouvement Pour la Renaissance du Cameroun (RMC) houdt het „dictatoriale regime” van Biya verantwoordelijk voor de moordpartij van dit weekend. Een regeringswoordvoerder ontkent die beschuldiging tegenover AFP. De burgeroorlog heeft al meer dan 3.000 mensen het leven gekost.