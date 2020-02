Onze altijd enthousiaste schoonzus werkt met grote inzet, betrokkenheid en vol overgave als leerkracht met leerlingen met een meervoudige beperking.

Het is intensief en zwaar werk.

Afgelopen week, één van de kinderen uit haar klas: „Juf, heb jij ook een baan?”

