Van Wingerden vertrekt als topman BAM

Rob van Wingerden vertrekt na vijfenhalf jaar als topman van BAM. Dat heeft het bouwconcern maandagochtend bekendgemaakt. Het einde van „de huidige strategische cyclus” biedt volgens BAM „een natuurlijk moment” voor een nieuwe topman.

Van Wingerden is sinds 1988 werkzaam bij BAM, waar hij in 2014 werd benoemd als topman. Hij stapt ook uit de raad van bestuur, waar hij sinds 2012 lid van is. „Rob heeft BAM geleid in turbulente tijden”, aldus Harrie Noy, voorzitter van de raad van commissarissen, in een verklaring. „Met meer dan dertig jaar loyale inzet voor BAM, kunnen wij alleen maar dankbaar zijn voor Robs bijdrage, visie en leiderschap.”

Lees ook dit interview met Van Wingerden uit 2015: Bescheiden zijn is ‘een beetje Bams’

Ontslagvergoeding

Het vertrek van Van Wingerden is in „goed overleg” overeengekomen, aldus BAM. Hij krijgt volgens het bouwconcern een ontslagvergoeding van 700.000 euro uitgekeerd. Dat is ongeveer evenveel als het basissalaris dat Van Wingerden in 2018 ontving. Destijds kreeg hij ook een bonus van 343.000 euro uitgekeerd. BAM maakt vrijdag de jaarcijfers over 2019 bekend. Van Wingerden treedt per 15 april af. Tot een opvolger is gevonden, zal financieel directeur Frans den Houter zijn taken overnemen.

BAM zat in een onrustige periode toen Van Wingerden begon als topman. Zijn voorganger Nico de Vries was afgetreden nadat onder meer bekend was gemaakt dat BAM 68 miljoen euro verlies had geleden op twee buitenlandse projecten. Onder leiding van Van Wingerden introduceerde BAM een ingrijpend reddingsplan. In zijn eerste week werden 650 banen in Nederland geschrapt.