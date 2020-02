The Masked Singer is het best verkochte tv-format van 2019

Wie zit er in het robotpak? En wie is de zingende neushoorn? Die vragen, dat is de lol van The Masked Singer. De ludieke zangwedstrijd, waarin bekende artiesten gemaskerd optreden in bijzondere kostuums en publiek en jury moeten raden wie er in die pakken zitten, is het tv-format van 2019.

Dat maakten de media-analisten van het Britse bureau K7 vorige week bekend in het jaarlijkse overzicht van best verkochte formats. In ‘Tracking the giants’ beschrijft het bureau de top-100 van populairste programmatitels. Zo toont K7 elk jaar wat kijkers graag zien, wat zenders willen uitzenden en, steeds relevanter voor ‘traditionele’ media, hoe zij de strijd willen aangaan met onlinediensten als Netflix en Amazon Prime Video.

Doerian

The Masked Singer (MBC/Fremantle) werd vorig jaar verkocht aan 22 landen. De eerste spin-offs zijn ook al gesignaleerd. Zo is The Masked Dancer een onderdeel van de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. En zo kent Thailand, waar al acht series zijn gemaakt, diverse varianten: in een editie gaan de gemaskerde artiesten verkleed als sterrenbeelden (The Mask Zodiac) en in een andere versies dragen de zangers maskers van bekende Thaise schrijvers en dichters.

Koreaanse tv-gekte naar RTL

In Nederland zond RTL 4 het afgelopen najaar de zangshow voor het eerst uit. Per aflevering keken circa 1,5 miljoen kijkers en naar de finale bijna 2 miljoen. Mezzosopraan Tania Kross zat in het robotpak en won. Tv-presentator Tim Douwsma, verkleed als neushoorn, werd tweede. RTL 4 heeft al een tweede seizoen aangekondigd. Bekende Nederlanders zouden volgens RTL staan te dringen om „in zo’n pak” te mogen optreden.

De zangshow werd in 2015 bedacht in Zuid-Korea. In januari vorig jaar bezorgde het tv-programma de Amerikaanse zender Fox een onverwachte hit. Dit succes past volgens de formatkenners van bureau K7 in de al enige tijd bekende trend van ‘positieve televisie’.

Stressvolle geldshows

Niet langer zijn volgens K7 stressvolle, competitieve programma’s populair waarin je een ‘levensveranderend’ geldbedrag kan winnen, maar doen vrolijke formats het goed waarin deelnemers uitsluitend de waardering van kijkers en roem kunnen winnen. De producent die een nieuwe ‘geldshow’ bedenkt, kan die aanvankelijk vlot kwijt aan zenders, maar de populariteit daalt snel. Een positieve wedstrijd als The Great British Bake Off van BBC Studios (Heel Holland Bakt, Omroep Max) houdt het langer vol. Van de in 2010 gedebuteerde bakwedstrijd zijn inmiddels dertig seizoenen gemaakt in diverse landen.

Nieuwe formats die K7 wereldwijd onderscheidt en die passen in de trend van positieve tv zijn onder meer La Chanson Secrète, een format van de Franse producent Vivendi. Vrienden en familie van bekende artiesten zingen zijn of haar favoriete liedjes. Het is een soort muzikale versie van In de hoofdrol, het programma van Mies Bouwman dat populair was in de jaren tachtig en negentig.

Ook veelbelovend, aldus K7: Watch! van de Canadese producent Media Ranch. Deelnemers moeten een tv-optreden kijken en onthouden wat ze allemaal zien. Na het optreden krijgen ze gedetailleerde vragen over de show. Dat lijkt dan weer een grootse uitvoering van de lopende-band-opdracht uit Eén van de acht. Ook een programma van Mies Bouwman.