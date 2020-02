Tennisster Kim Clijsters verliest eerste partij na comeback

Tennisster Kim Clijsters heeft maandag bij haar rentree in het proftennis direct verloren. De Belgische viervoudig grandslamwinnares werd op het WTA-toernooi in Dubai in twee sets verslagen door Garbiñe Muguruza. Het werd 6-2, 7-6 (6) voor de Spaanse nummer zestien van de wereld.

De eerste set in de ontmoeting tussen Clijsters en Muguruza was na een half uur gespeeld. Muguruza brak Clijsters meerdere keren en liep vervolgens in de tweede set ook snel uit naar een 3-0-voorsprong. Vervolgens kwam Clijsters beter in het spel en dwong ze een tiebreak af, die ze alsnog verloor.

Clijsters (36) stopte in 2012 als prof, maar kondigde in september verrassend haar terugkeer aan. De voormalige nummer één van de wereld wilde eigenlijk al meedoen aan de Australian Open, die eind januari begon. Dat ging echter niet door omdat ze een knieblessure opliep. Muguruza, haar tegenstandster in de eersterondepartij in Dubai, haalde in Melbourne de finale.

Bertens

Oorspronkelijk zou Clijsters bij haar comebackpartij tegenover Kiki Bertens hebben gestaan. De Nederlandse, die afgelopen weekend het toernooi van Sint-Petersburg won, trok zich echter terug. Het zou het eerste duel zijn geweest tussen Clijsters en Bertens, de nummer acht van de wereld.

Clijsters won in totaal 41 WTA-toernooien. Van haar vier grandslamtitels won ze er drie op de US Open (in 2005, 2009 en 2010) en één op de Australian Open (2011). In 2007, toen ze 23 was, stopte ze voor het eerst met tennissen. Twee jaar later keerde ze terug, inmiddels moeder geworden. De afgelopen jaren zorgde ze fulltime voor haar drie kinderen.