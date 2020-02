Seksfilm kostte kop van kandidaat Parijs

Wie is Pjotr Pavlenski? Die vraag houdt de Fransen al dagen bezig. Vrijdag zette de Russische kunstpiraat een seksfilmpje online dat een kandidaat in de race om het burgemeesterschap van Parijs de kop heeft gekost. Die kandidaat is de 42-jarige Benjamin Griveaux. Hij is een bondgenoot van president Macron, en zou het filmpje in 2018 hebben verstuurd aan een vrouw die sinds een jaar de vriendin is van Pavlenski. De kunstenaar zei het filmpje openbaar te hebben gemaakt om de ‘hypocrisie’ van Griveaux, die zich in zijn verkiezingscampagne als een echte familieman presenteerde, te ontmaskeren. „Hij is een leugenaar en kan veel macht krijgen, wat gevaarlijk kan zijn voor de stad en voor iedereen”, aldus Pavlenski vrijdag in een interview met de Le Huffington Post.

Zowel de kunstenaar als zijn vriendin (29) werden afgelopen weekend gearresteerd. Pavlenski’s arrestatie zou verband houden met een gevecht tijdens Nieuwjaarsnacht. Bekeken wordt nog of de telefoon van de vrouw is gehackt of dat zij medeplichtig is.

Macron heeft belang bij het winnen van ‘Parijs’

Pjotr Pavlenski, 36, kreeg bekendheid met zijn activistische performances, waarbij lichaamsdelen een prominente plaats innemen. In 2012 naaide hij zijn mond dicht als steunbetuiging aan de gearresteerde vrouwen van punkband Pussy Riot. Een jaar later nagelde hij zijn scrotum aan het Rode Plein. In 2014 sneed hij, naakt en gezeten op een muur bij een psychiatrisch instituut in Moskou, zijn oorlel af uit protest tegen de inzet van psychiatrie als politiek drukmiddel. Toen hij in 2015 de voordeur van de Russische geheime dienst in brand stak, werd hij linea recta naar datzelfde instituut afgevoerd.

Lees ook: De kunstenaar die zijn testikels vastnagelde aan het Rode Plein

Brand in Banque de France

Pavlenski’s jongste actie doet denken aan het schandaal waarvan hijzelf in 2017 het middelpunt werd. Nadat een Russische actrice hem en zijn vrouw beschuldigde van verkrachting, ontvluchtte het koppel Rusland. Volgens de twee was de aanklacht een opzet van de Russische geheime dienst. Via Oekraïne belandde het gezin in Frankrijk, dat algauw kennismaakte met zijn activisme. Nog geen jaar na aankomst stichtte hij brand in de Banque de France, om de ‘vonk van de internationale revolutie’ te ontbranden. Het leverde hem een jaar cel op en, óók in Frankrijk, psychiatrisch onderzoek.

Politieke verschuiving

Met de publicatie van het seksfimpje zette Pavlenski een politieke verschuiving in gang. Vrijdag trad een geëmotioneerde Griveaux terug uit de verkiezingsrace in de hoofdstad. Zijn plaats wordt ingenomen door minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn, die haar overstap zondag bekendmaakte.

Macron heeft belang bij het winnen van ‘Parijs’, waar de huidige socialistische burgemeester Anne Hidalgo sinds 2014 de scepter zwaait. De president ligt vanwege zijn hervormingspolitiek van alle kanten onder vuur en kan wel een succesje gebruiken.

De nieuwe Franse minister van Volksgezondheid is Olivier Véran, een politiek wonderkind uit de stal van Macron. Hij was de enige die de media de afgelopen dagen met een brede glimlach te woord stond. Al is de vraag hoelang die beklijft. De 39-jarige neuroloog erft een paar loodzware dossiers, waaronder de corona-epidemie, de pensioenhervormingen en een crisis in de financieel uitgewrongen ziekenhuisbranche.