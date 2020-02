Schilderij in Amerikaans museum blijkt toch Rembrandt

Een schilderij dat al decennia lang in het Allentown Art Museum in de Amerikaanse staat Pennsylvania hangt, is volgens kunstexperts jarenlang ten onrechte toeschreven aan een onbekende leerling van Rembrandt. Volgens hen is het kunstwerk met de titel Portret van een jonge vrouw toch echt gemaakt door de grootmeester zelf. Dat meldt persbureau AP maandag.

De ontdekking werd gedaan tijdens een restauratie van het werk bij de universiteit van New York. Het olieverfschilderij uit 1632 werd twee jaar geleden naar de universiteit verplaatst voor reiniging en conserveringswerk. Het doek was bedekt met verfresten en vuil, waardoor onder meer de originele kleuren verborgen bleven. Met behulp van technieken zoals röntgen- en infraroodstraling en een elektronenmicroscoop werd de verflaagopbouw van het origineel zichtbaar.

Overigens werd het schilderij in 1961 ook al als een originele Rembrandt beschouwd toen het gedoneerd werd aan het museum. In de jaren zeventig stelde een groep deskundigen echter vast dat het toch door een van Rembrandts assistenten was gemaakt. De hernieuwde toekenning aan Rembrandt is door externe experts bevestigd, zo laat de universiteit weten aan AP.

Het Allentown Art Museum heeft het schilderij nog niet laten taxeren. Doorgaans leveren schilderijen van Rembrandt tientallen miljoenen op. Het museum heeft echter gezegd het doek niet te willen verkopen. Het bevindt zich momenteel nog in de kluis van het museum, maar wordt vanaf 7 juni tentoongesteld.