Racistisch bejegende voetballer FC Porto: ‘Schandalige arbitrage’

De Malinese voetballer Moussa Marega heeft zondagavond woedend gereageerd nadat hij eerder die avond van het veld was gestapt vanwege racistische spreekkoren. De 28-jarige aanvaller van de Portugese voetbalclub FC Porto haalde op Instagram uit naar supporters van Vitória SC én de scheidsrechter, begeleid met een foto waarop hij zijn middelvingers opsteekt. „Jullie zijn een schande.”

Marega speelde zondag met FC Porto een uitwedstrijd tegen Vitória SC. Na een half uur maakte hij 1-2, het winnende doelpunt, waarna het misging. Bij het vieren van zijn goal wees de aanvaller naar zijn huidskleur, naar het lijkt een reactie op racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd. Vanuit het thuisvak kreeg Marega vervolgens meerdere stoeltjes naar zijn hoofd gegooid. Een daarvan hield hij boven zijn hoofd en smeet hij vervolgens tegen het gras. De scheidsrechter bestrafte die actie, tot Marega’s grote verbazing, met een gele kaart.

Negen minuten later was het genoeg voor Marega. Hij weigerde verder te voetballen vanwege aanhoudende spreekkoren en wilde van het veld lopen. In eerste instantie probeerden ploeggenoten hem nog tegen te houden, wat zorgt voor veel verontwaardiging op sociale media. Marega liep even later alsnog het veld af terwijl met zijn duimen naar beneden gebaarde naar de „idioten die naar het stadion zijn gekomen voor racistische uitingen”, zoals hij het thuispubliek later omschreef op Instagram.

Bekijk hier de beelden van het incident:

Marega scoort voor Porto ➡️ krijgt een kuipstoeltje naar zijn hoofd geworpen ➡️ zet het stoeltje op zijn hoofd ➡️ krijgt geel ➡️ Marega wordt racistisch bejegend en wil van het veld af 😢 Schandalige beelden uit Portugal.. https://t.co/AB7RjO47Vh Waar gaat het heen met deze wereld? 😳Marega scoort voor Porto ➡️ krijgt een kuipstoeltje naar zijn hoofd geworpen ➡️ zet het stoeltje op zijn hoofd ➡️ krijgt geel ➡️ Marega wordt racistisch bejegend en wil van het veld af 😢 Schandalige beelden uit Portugal.. #ZiggoSport 16 februari 2020 @ 19:08 Volgen

Gele kaart

„Ik bedank ook de scheidsrechters die mij niet verdedigden en me een gele kaart gaven omdat ik mijn huidskleur verdedigde”, zo vervolgt Marega zijn post op sociale media. „Ik hoop jullie nooit meer op een voetbalveld te zien. Jullie zijn een schande!” De Portugese voetbalbond veroordeelt de racistische uitingen in een verklaring, maar gaat niet in op de beslissing van de scheidsrechter. De arbitrage mag een provocerende actie van een voetballer formeel bestraffen met een gele kaart.

Ook Vitória SC en FC Porto hebben op hun website afkeurend gereageerd op de gebeurtenissen. Porto spreekt over „een van de treurigste momenten in de geschiedenis van het Portugese voetbal” en benadrukt dat de hele club achter Marega staat. De thuisclub stelt een onderzoek in om de daders te identificeren.

De Nederlandse scheidsrechter Laurens Gerrets werd eind november geroemd vanwege zijn optreden tijdens de eerstedivisiewedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. Hij staakte die wedstrijd enkele minuten nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend. Na de hervatting scoorde Mendes Moreira en juichte hij provocerend voor de tribune vanwaar de uitingen kwamen. Ook Gerrets had de spits daarvoor een gele kaart kunnen geven, maar de scheidsrechter verklaarde dat hij dat „niet gepast” vond.