Oud-Ajacied Barry Hulshoff (73) overleden

De voormalige voetballer Bernardus ‘Barry’ Hulshoff is zondag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Ajax maandag bekendgemaakt. Hulshoff speelde van 1965 tot 1977 bij Ajax en kwam veertien keer uit voor het Nederlands elftal. De Amsterdamse club stelt dat een „clublegende verloren is gegaan”.

Hulshoff speelde in totaal 385 wedstrijden in Ajax 1, samen met onder anderen Johan Cruijff, Gerrie Mühren en Piet Keizer. Hij won met Ajax driemaal achtereen de Europacup 1 en een keer de wereldbeker. Ook sleepte Hulshoff met Ajax twee Europese Supercups, zes nationale titels en vier KNVB-bekers in de wacht.

Lees ook: Beschermheer Barry Hulshoff waakt over Matthijs de Ligt

Na zijn tijd bij Ajax speelde Hulshoff voor de Maastrichtse club MVV. Daarna werd hij trainer bij Ajax en meerdere Belgische clubs. De afgelopen jaren was Hulshoff samen met Mino Raiola zaakwaarnemer van Matthijs de Ligt, die onder hun begeleiding de overstap maakte van Ajax naar Juventus.

De geboren Deventenaar is zondag na een kort ziekbed overleden, schrijft Ajax. Het is onduidelijk waar hij aan leed. Alle teams van Ajax spelen deze week met rouwbanden om. Maandag zal voorafgaand aan de wedstrijd tussen Jong Ajax en NAC Breda een minuut stilte gehouden worden op sportpark De Toekomst. Ook Ajax 1 zal „passend stilstaan” bij het overlijden van het „clubicoon”.