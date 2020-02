OM: Martien R. stal vrachtwagen om onderschepte drugs terug te halen

Wat een drukte, zegt Martien R. terwijl hij op maandagochtend de zaal inkijkt en zwaait naar bekenden op de publieke tribune. Hij heeft zojuist zijn zoon Anton begroet met een innige omhelzing en een kus op de wangen. Zijn oudere broer Toon moest het doen met een hand op de schouder. In de grote zaal van de rechtbank in Den Bosch zien de drie mannen elkaar voor het eerst sinds hun arrestatie op 13 november 2019.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze van het lidmaatschap van een criminele organisatie die tussen 2017 en 2019 betrokken is bij de handel in harddrugs (cocaïne, methamfetamine en xtc) en wapens. Martien is volgens het OM de leider van deze organisatie die bestaat uit veertien verdachten. Een van hen, neef Toon R., is voortvluchtig. Deze maandag behandelt de rechtbank voor het eerst sinds de start van operatie Alfa, gericht tegen deze bende, de voortgang van het onderzoek.

Naast de drie leden uit de familie R. zijn er nog vier verdachten aanwezig. De 55-jarige Arnold M. wordt door justitie gezien als de adjudant van Martien R. Beide mannen zijn geboren en getogen in Oss. Als Arnold de rechtszaal binnenkomt, gaat hij enthousiast alle verdachten af om ze een hand te geven. Een parketwachter maakt vriendelijk doch dringend duidelijk dat dat niet de bedoeling is. Maar als hij daarna Toon R. nog een stevige hand geeft, maakt niemand bezwaar.

35 bakken drugs

De sfeer wordt minder gemoedelijk als de twee officieren van justitie de strafbare feiten voordragen waarvan Martien R. en zijn medeverdachten worden beschuldigd. Martien – gekleed in een zwarte gewatteerde jas met op de mouw een merkteken van Emporio Armani, een grijs loszittend overhemd en een spijkerbroek – lacht meewarig en begint met zijn hoofd te schudden als de officier van justitie citeert uit opgenomen gesprekken over twee cocaïnetransporten van ruim 1500 en 300 kilo.

Lees ook: Iedereen zwijgt over de godfather van Oss

Als in 2019 een van die transporten door de douane is onderschept, zegt Martien volgens het OM: „Heb ik weer, nog nooit meegemaakt dit. En ik heb al 35 bakken (containers, red.) ingevoerd.” Daarna steelt Martien met zijn zoon Anton en broer Toon een vrachtwagen met oplegger om de onderschepte container in België te gaan stelen. Dat lukt ook, maar ze vinden in de samengeperste brokken schroot geen drugs. Die zijn door de douane verwijderd.

Daaruit blijkt volgens justitie de duurzaamheid van de organisatie en het vermogen om drugs te smokkelen. Als er iets misgaat, deinst de groep er volgens het OM niet voor terug om te stelen of geweld te gebruiken

Naast drugshandel beschuldigt het OM de verdachten ook van wapenhandel. Achter een woonwagenkamp in Oss waar broer Toon woont en Martien vrijwel elke dag op bezoek komt, worden wapens gevonden in ingegraven opslagruimtes. Vanuit een schuur achter de woning van Toon, waar de groep van Martien vaak besprekingen voert, worden deze opslagruimtes in de gaten gehouden met twee camera’s. De politie vindt er een bijzondere pistoolmitrailleur waarover wordt gesproken in de afgeluisterde gesprekken.

Heel veel opnames

Die afgeluisterde gesprekken en video-opnames lijken vooralsnog de kern van het bewijsmateriaal waar het Openbaar Ministerie de zaak op heeft gebaseerd. De advocaten van de verdachten willen dan ook weten hoe die opnames precies zijn gemaakt. „Wie heeft de apparatuur geplaatst?”, vroeg Klaas van Gijssel, raadsman van Toon. „Is dat de politie geweest of was het een burger? En wat was de juridische basis van het toepassen van een dergelijk verregaand opsporingsmiddel?”

Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers is de zaak tegen zijn cliënt groter gemaakt dan die feitelijk is. „Voorzitter, mijn cliënt is geen Taghi of Holleeder, aldus Kuijpers. „Door alle media-aandacht is mijn cliënt al publiekelijk aan de schandpaal genageld. De beeldvorming doet de rest: in Oss is een nieuwe godfather opgestaan. Maar in de basis is dit een ordinaire drugszaak.”

Volgens Kuijpers zal bij de inhoudelijke behandeling blijken dat het zwaarste verwijt – een cocaïnetransport van ruim 1500 kilo – is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van die gesprekken. „Mijn cliënt zal dat straks haarfijn aan u uitleggen.”

Terwijl zijn advocaat het woord voerde, stak Martien zijn duim omhoog in de richting van de tribune. De volgende openbare zitting is in mei en de rechtbank hoopt de zaak in december af te ronden. Een planning die door meerdere advocaten als ambitieus werd gekwalificeerd.