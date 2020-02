Nieuwe EU-missie in Libië tegen wapensmokkel

De Europese Unie begint een missie in het oostelijke Middellandse Zeegebied om de toevoer van wapens naar Libië te blokkeren. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag besloten, meldt persbureau Reuters. Europese schepen en vliegtuigen moeten het toezicht op het wapenembargo aanscherpen dat volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell veelvuldig wordt geschonden.

De Europese missie, waarover wekenlang werd onderhandeld, kan eind volgende maand beginnen, verwacht Borrell. De komende weken worden details uitgewerkt, waarna een formeel besluit volgt over de definitieve vorm van de missie. „We zullen in actie komen als er wapens over zee worden gesmokkeld”, lichtte Borrell op een persconferentie in Brussel toe.

Onder meer Oostenrijk maakte zich zorgen dat een marinemissie zal zorgen voor een toename van migranten die met bootjes via de Middellandse Zee het vaste land van Europa willen bereiken. Dat komt doordat EU-schepen volgens internationale wetgeving verplicht zijn mensen in nood op volle zee te redden.

Eerder maandag werd duidelijk dat er geen steun onder de lidstaten is om opnieuw schepen in te zetten voor de laatste EU-missie tegen mensen- en wapensmokkel, Operatie Sophia. Die missie stopte vorig jaar maart omdat Italië weigerde om nog langer migranten op te nemen die op zee waren gered.

Correctie (17 februari 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd de buitenlandcoördinator van de EU Josep Borrell foutief Joseph Borrell genoemd. Dat is hierboven aangepast.