Makers Angry Birds krijgen hoofdpijn van gamingdienst

Games overal en op elk moment op je telefoon kunnen streamen via een supersnel 5G-netwerk: het is de droom die veel gamebedrijven najagen. Voor Angry Birds-maker Rovio blijkt het een financiële nachtmerrie. Gamingdienst Hatch bezorgde het bedrijf in het laatste kwartaal van 2019 een keldering van 97 procent in de winst ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018: 200.000 euro. Terwijl de jaarwinst met 41 procent afnam.

De Finse gamegigant scoorde in 2009 één van de eerste mobiele gamehits met Angry Birds, waarin spelers met een slinger vogels tegen gebouwen moeten gooien. Rovio hield met opvolgers jaren voet aan de grond in de snel groeiende mobiele gamemarkt, die afgelopen jaar goed was voor zo’n 60 miljard euro.

Rovio is zo al tien jaar een motor achter de bijzonder succesvolle Finse game-industrie, die met 2 miljard euro omzet per jaar geldt als één van de grootste in Europa. Het land maakte naam met blockbustergamemakers als Remedy Entertainment (Alan Wake, Control) en beroemde kleine studio’s als Housemarque (Resogun, Nex Machina), maar het was het succes van mobiele gamemakers als Rovio en Supercell (Clash of Clans) dat Finland naar de top katapulteerde.

Een decennium is lang in gameland, zeker op de vergankelijke mobiele markt. Rovio probeerde oude glorie de afgelopen jaren om te zetten in een film- en animatie-imperium, maar hoewel de inkomsten van Angry Birds stabiel blijven, vallen de filmdeals financieel tegen. Veranderen moet, dat weet Rovio ook wel: met de game Sugar Blast probeert het bedrijf sinds vorig jaar aan een portfolio te bouwen die méér is dan boze vogeltjes. Drie niet-Birds-games worden voorzichtig uitgerold in ‘soft-launch’ – even proberen of het aanslaat.

Een poging om in een andere richting te gaan innoveren speelt het bedrijf sinds 2016 echter parten. Hatch was één van de eerste pogingen tot het bouwen van een ‘game-Netflix’ voor mobiele telefoons. Rovio sloot deals met een aantal van de belangrijkste mobiele gamemakers, kreeg de rechten van zo’n honderd games in handen en begon in 2017 het platform voor Android-telefoons in voornamelijk Europese landen. Met behulp van supersnelle 5G-netwerken moest het mogelijk worden om games vanuit de cloud te spelen, zonder ze te hoeven downloaden. Maar de verspreiding van 5G-netwerken en apparaten, geeft Rovio nu toe, „ging niet zo snel als we dat verwacht hadden”.

Nieuwe poging: Hatch Kids

De groeiende concurrentie op de markt voor ‘game-Netflixen’ baart de Finnen bovendien zorgen. Zo lanceerde Apple vorig jaar Apple Arcade, een abonnementsdienst waarmee mensen toegang krijgen tot een selectie games uit de catalogus van Apple – al moeten gebruikers de spellen wel downloaden. Maar ook buiten de mobiele markt werken grotere en kleinere spelers aan diensten die games bundelen, waaronder een aantal net als Rovio inzetten op het ‘gamen in de cloud’, zoals Google en Microsoft.

Het maakt Hatch tot een enorme kopzorg, vooral omdat Rovio er niet in slaagt om het platform aan een andere partij te verkopen. Een poging om de financiën van Hatch met een rondgang bij investeerders weer op peil te krijgen liep ook op niks uit. Rovio keert zich daarom af van het hoofdplatform en wil gaan inzetten op ‘Hatch Kids’, een gamedienst voor kinderen. Hatch Kids is net in Zweden en Finland geïntroduceerd.

De resultaten, schrijft Rovio, zijn „voorzichtig positief”. Net zoals die van de gametests die nu lopen. Of het bedrijf daarmee Birds gaat ontstijgen, is afwachten.