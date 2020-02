Maak van pedofiel geen kindermisbruiker

Still uit de uitzending Danny op straat, waarin Nelson (links) omstreden uitspraken doet over seks met kinderen. Beeld: NTR

Het is een veelbesproken uitzending. In Danny op Straat van de NTR werd door ene Nelson een pleidooi gehouden voor het legaliseren van seks met kinderen. Een tweejarig kind vragen of het seks wil is volgens hem vergelijkbaar met vragen of het naar de speeltuin wil.

De overtuigingen van Nelson zijn verwerpelijk. Op geen enkel moment is seks van volwassenen met kinderen gelijkwaardig te noemen. Wie dit beweert, heeft geen oog voor de schade die wordt aangericht bij het kind.

Tegelijkertijd is de framing door de NTR – het item als geheel en de promotie ervan werden gebracht onder de noemer #pedofilie – gemakzuchtig en gevaarlijk.

Naar schatting 1 tot 3 procent van de mannen heeft pedofiele gevoelens. Deze groep is nog groter wanneer aantrekking tot pubers wordt meegeteld. Uitgaande van deze cijfers ontdekken in Nederland jaarlijks minstens duizend adolescenten dat ze op kinderen vallen.

De verantwoordelijkheid om geen misbruik te plegen, geldt voor iedere seksuele geaardheid, maar bij pedofilie is deze door de vele ethische beperkingen prominent aanwezig. Tegelijkertijd verlangen ook pedofielen naar intimiteit in hun leven. Dit moeten missen is confronterend. Toch is het iets wat vele pedofielen iedere dag weer succesvol doen.

is forensisch psycholoog bij Stop it Now! dat zich inzet om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

Voor het welzijn van zowel kinderen als pedofiel is het essentieel dat pedofiele gevoelens bespreekbaar zijn. Wanneer een jongere tot de ontdekking komt dat hij deze gevoelens heeft, is het van groot belang dat hij bij iemand terecht kan. Durft hij er over te praten? Zo ja, waar gaat hij dat luisterend oor vinden? En welke boodschap krijgt hij dan? Die antwoorden zijn medebepalend voor zijn houding tegenover zichzelf, zijn seksualiteit, de samenleving en kinderen.

De samenleving is hem echter minder welgezind. In iedere pedofiel ziet men een kindermisbruiker. Toch zijn de feiten anders: veel pedofielen plegen nooit misbruik. Daarnaast heeft 80 procent van de kindermisbruikers geen pedofiele voorkeur , weten we uit het rapport Op goede grond van de Nationaal rapporteur mensenhandel. Kinderen zijn soms slachtoffer van seksueel misbruik door niet-pedofielen omdat ze simpelweg in de buurt en relatief weerloos zijn.

Helaas worden deze nuances in de uitzending niet gemaakt. Met groot gemak wordt gesuggereerd dat seks met kinderen propageren voor ‘de pedofiel’ normaal is. Niets is minder waar, maar het stigma is opnieuw versterkt en de samenleving is bevestigd in haar afschuw van pedofielen.

Ondertussen hebben we geen oog voor de 80 procent van de misbruikers, die geen pedofiel is. Deze misbruiker herkent zich niet in Danny’s verslag en kan daardoor makkelijker zijn gedrag goedpraten, hij is immers ‘geen pedofiel’.

Het mag sensatietelevisie opleveren, maar het geeft een verwrongen beeld van de realiteit.

Het was beter geweest wanneer de NPO aandacht had besteed aan wat pedofilie nu echt is en niet een ‘loner’ aan het woord had gelaten. De radicale opvattingen van Nelson gebruiken om te suggereren dat het misbruiken van kinderen onvermijdelijk en alleen door pedofielen gebeurt, stigmatiseert onterecht en leidt af van het feit dat dit misbruik in onze omgeving dagelijks plaatsvindt.