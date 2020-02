Kinepolis mag straks ook in eigen land weer groeien

De vermaarde Amerikaanse cultuurcriticus Brian Raftery weet het zeker: 1999 was het beste filmjaar ooit. Zo vlak voor de eeuwwisseling draaide ook bioscoopexploitant Kinepolis op volle toeren. Kaskrakers als The Matrix, The Sixth Sense en de vierde Star Wars-film The Phantom Menace gaven het prille beursfonds dat zijn eerste stappen in het buitenland zette een extra duwtje. Kinepolis Group werd in 1997 gevormd door fusie van twee familiebedrijven, van de Vlaamse families Bert en Claeys. Een jaar later ging het bedrijf naar de Brusselse beurs.

Al jaren eerder had grondlegger Albert Bert een reputatie opgebouwd als vernieuwer in de voorheen versplinterde Belgische bioscoopsector. Hij was de eerste die een megaplex bouwde, eind jaren 80, een bioscoopcomplex met 25 zalen aan de voet van het Atomium in Brussel. Zo ontwikkelde Kinepolis zich tot marktleider in België – wat ook kartelwaakhond BMA niet ontging. Kinepolis richtte zich voor verdere groei op het buitenland.

Niet iedere cinefiel wordt warm van zo’n megaplex, maar een verdienmodel is het wel. Vandaag de dag heeft Kinepolis dit soort enorme bioscoopcomplexen in alle landen waarin het opereert. „De hoeveelheid zalen en het kunnen afstemmen van het filmaanbod op lokaal publiek werkt op veel plekken”, zegt analist Kris Kippers van financieel dienstverlener Kepler Cheuvreux vanuit Brussel.

Wat dit bioscoopbedrijf ook kenmerkt is het verzamelen van klantendata – over favoriete filmgenres, acteurs en regisseurs. Kippers: „Kinepolis heeft een brede kennis van zijn klantenkring en doet veel aan direct marketing. Topman Eddy Duquenne zegt zelf dat zij zo ‘de sommelier van de film’ willen worden.”

Duquenne kwam als buitenstaander aan de leiding, na moeizame jaren met een dure Duitse overname en het uitstappen van de familie Claeys. Kinepolis staat niettemin nog steeds te boek als familiebedrijf; pakweg de helft van de aandelen zit bij de familie Bert. Joost Bert, zoon van oprichter Albert, is voorzitter.

Inmiddels is Kinepolis in negen landen actief, waaronder Nederland. Het telt hier, na de recente opening van een complex in Den Bosch en een overname in Spijkenisse, achttien bioscopen.

De meest in het oog springende overnames waren de laatste jaren verder weg. Na uitbreiding in Europa maakte Kinepolis in 2017 een enorme stap, naar Canada. In één klap kocht het 45 bioscopen met 325 zalen van Landmark Cinemas.

Fernand de Boer, analist bij Degroof Petercam, noemt dat „achteraf gezien een fantastische acquisitie”. Het aantal bioscopen verdubbelde, „terwijl er met 84 miljoen euro toch niet al te veel werd betaald”, zegt hij. Canada vormde een springplank naar de VS, waar Kinepolis het afgelopen kwartaal tien complexen kocht. De Boer ziet een risico: „Managen wordt lastiger met verschillende tijdzones en culturen.”

Vooralsnog legt de expansieve strategie de groep geen windeieren. Kepler Cheuvreux schat de omzetgroei in 2019, het jaar waarover Kinepolis donderdag rapporteert, op 15 procent, tot zo’n 550 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat groeit navenant tot zo’n 100 miljoen euro.

Vorige week kreeg Kinepolis nog een zetje mee in eigen land. Na jarenlange beperkingen, opgelegd door concurrentiewaakhond BMA, mag het vanaf de zomer van 2021 weer zonder diens toestemming nieuwe cinema’s openen.

In 2020 moet het bedrijf nog wel enkele hordes nemen: niet Netflix, waar velen een gevaar voor de bioscoop in zien, maar grote tv-evenementen als het Europees Kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen. De Boer: „Dan moet de groei weer uit overnames komen. Ik verwacht dat ze in de loop van het jaar weer ergens toeslaan.”