Kabinet lijft ProRail per nieuwjaarsdag in, Raad van State is kritisch

Spoorbeheerder ProRail moet met ingang van nieuwjaarsdag worden omgevormd tot een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Die intentie heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) in de vorm van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Op die manier wil Van Veldhoven meer controle over de gang van zaken bij ProRail. Het besluit gaat tegen een advies van de Raad van State in.

Met de maatregel komt een voorlopig einde aan jarenlange onenigheid over het functioneren van het bedrijf, ontstaan tijdens de parlementaire enquête over de Fyra in 2015. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) zette naar aanleiding daarvan de procedure die van ProRail een zbo moest maken in gang. Het huidige kabinet nam de bepaling mee in het regeerakkoord.

ProRail is momenteel een bv, die niettemin jaarlijks 2 miljard euro aan belastinggeld te verdelen heeft. Door het bedrijf om te vormen, kan de minister het eenvoudiger aansturen. Zbo’s, zoals de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, staan onder direct toezicht van de minister. Hij of zij heeft daarbij het laatste woord over zaken als bestuursbenoemingen, ontslagen en beleidsregels.

Het inlijven van ProRail is niet onomstreden. Maandag bleek dat de Raad van State afgelopen december heeft geadviseerd dat de „voorgestelde ingreep kosten, inspanningen en risico’s” met zich meebrengt, terwijl het geen „knelpunten oplost”. Het adviesorgaan vreest dat financiële, juridische en organisatorische risico’s de „prestaties van de spoorsector” in de weg kunnen zitten. Volgens de Raad is niet overtuigend beargumenteerd waarom het nodig is deze risico’s te nemen. In het najaar van 2018 spraken meerdere vervoerders en reizigersorganisaties zich al uit tegen het plan, dat volgens hen duur en tijdrovend is.