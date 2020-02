Indiase vrouwen mogen voortaan hoge functies bekleden in leger

Indiase vrouwen mogen binnenkort alle functies bekleden in het leger. Het Hooggerechtshof van het Zuid-Aziatische land heeft maandag bepaald dat de wet die vrouwen dit onmogelijk maakt, discriminerend is. Ook mogen de vrouwen dadelijk hun hele werkzame leven in dienst blijven en moeten zij evenveel betaald krijgen als hun mannelijke collega’s. Momenteel moeten vrouwelijke militairen na maximaal veertien jaar vertrekken.

De veranderingen moeten binnen drie maanden doorgevoerd worden. Vanaf dat moment moet iedere militair op basis van zijn of haar verdiensten worden beoordeeld en in aanmerking komen voor de hogere rangen. Dit betekent dat vrouwen straks voor het eerst de rang van kolonel, die leiding geeft aan honderden militairen, en hoger kunnen krijgen.

De Indiase regering wilde niet dat vrouwen hooggeplaatste functies functies bekleedden omdat mannelijke militairen „niet geestelijk voorbereid” zouden zijn om te luisteren naar vrouwen. Dit zou komen omdat zij veelal afkomstig zijn van het platteland. Ook zouden vrouwen fysiek minder aankunnen dan mannen en daarom minder hoge functies moeten bekleden.

Rechter Dhananjaya Chandrachud spreekt zich vaker uit voor de rechten van vrouwen: Het Indiase Hof maakt zich hard voor vrouwen en homo’s

Discriminatie en stereotypes

Het Hooggerechtshof noemde deze argumenten „gebaseerd op genderdiscriminatie en stereotypes”. „Fysieke kenmerken van vrouwen hebben niets te maken met hun rechten. De mindset moet veranderen”, aldus rechter Dhananjaya Chandrachud. Chandrachud benadrukte dat vrouwelijke militairen meermaals prijzen hebben gewonnen met hun werk voor het leger.

De rechtszaak was aangespannen door 322 vrouwelijke officieren die een permanente aanstelling eisten. Een van hen spreekt tegenover de BBC van een historische uitspraak. „De Indiase grondwet is gebaseerd op gelijkheid. Het ontnemen van kansen aan vrouwen was hiermee in strijd.”