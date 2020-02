IND zendt brief aan duizenden Britten tot twee keer naar verkeerde adres

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft afgelopen maand twee keer een fout gemaakt bij het adresseren van een brief aan Britten in Nederland. Daardoor werden meerdere brieven bezorgd op het verkeerde adres, zowel de oorspronkelijke brief als de brief waarmee de fout hersteld moest worden. Dat bevestigt de IND maandag na berichtgeving van de NOS.

De IND stuurde eind januari een brief naar zo’n 45.000 Britten in Nederland. Daarin stond algemene informatie over hun situatie na de Brexit en werd aangekondigd dat zij later dit jaar een persoonlijke uitnodiging zullen ontvangen. Bij „maximaal 6.800 brieven” is de huisnummertoevoeging weggevallen, aldus een woordvoerder van de IND tegen NRC. Deze brieven kunnen hierdoor bij het verkeerde adres zijn bezorgd, bijvoorbeeld bij nummer 1 in plaats van 1A.

Bij het versturen van een „herstelbrief”, waarmee de IND de fout eind vorige week recht wilde zetten, ging het opnieuw mis. Deze brief zat samen met de oorspronkelijke brief in één envelop. Bij een onbekend aantal ontvangers stond boven de herstelbrief echter een adres van iemand anders. Volgens de IND waren maandagmiddag „enkele gevallen” bekend waarbij dit is gebeurd. De dienst onderzoekt momenteel wat er is misgegaan en hoeveel brieven mogelijk opnieuw verkeerd zijn geadresseerd.

De IND heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gemaakt van de fout bij het versturen van de eerste brief, wat wordt aangemerkt als datalek. De AP is nog niet op de hoogte gesteld van de fout bij de herstelbrieven omdat de oorzaak en omvang hiervan nog niet bekend zijn. Een datalek moet binnen 72 uur na het ontdekken hiervan worden gemeld.

De tweede brief die de IND verstuurde: