‘Ik ben er trots op dat ik altijd werk had’

in

‘Ik heb nooit de ambitie gehad om te studeren. Toen ik achttien werd, ben ik gelijk aan het werk gegaan. Mijn eerste baantje was telefoniste bij wat nu KPN is. Na elf jaar ben ik op de personeelsafdeling van een grote thuiszorgorganisatie terechtgekomen. Toen daar, na vijftien jaar, een reorganisatie aan zat te komen, ben ik naar Rieken & Oomen gegaan.

„Daar assisteer ik nu al 21 jaar de adviseurs die de hoge functies bij een gemeente moeten invullen. Als ik het ergens naar mijn zin heb, ga ik niet zo snel weg. Toen het bedrijf naar Utrecht verhuisde, heb ik er wel even over gedacht iets anders te zoeken, ik moest vier keer per week op een neer vanuit Waalwijk. Maar het was ook crisistijd, dus de kans dat ik wat nieuws zou vinden was klein. Ik ben dus niet weggegaan.

„Ik kijk ernaar uit dat ik met pensioen ga. Ik heb dan 48 jaar gewerkt, het is ook wel goed geweest. Ik ben er trots op dat ik altijd werk heb gehad, nooit werkloos ben geweest. Ik ga er straks wel iets op achteruit qua inkomen, maar toch is de 1.500 euro die ik dan maandelijks kan besteden goed te doen.

„Mijn man is nog wel even aan het werk. Hij is vijf jaar jonger, samen hebben we genoeg om van rond te komen.”

uit

‘Mijn man en ik hebben ons inkomen altijd op één rekening gestort, waarmee we alle vaste lasten betalen. We hebben nooit gekeken naar wie er meer verdiende, dat maakt ons niet uit. Op deze manier werkt het prima voor ons. Onze woonlasten zijn laag, we hebben ons huis al heel lang geleden gekocht en er is al heel wat afbetaald.

„We doen elke zaterdagochtend boodschappen voor de hele week. Dan kijken we per dag wat we extra nodig hebben. We letten niet op de aanbiedingen. We gaan altijd naar Albert Heijn. Dat vind ik gewoon fijn en daar hebben ze alles wat ik nodig heb. Omdat we allebei veel werken, ga ik graag voor makkelijk. Ik koop liever plakjes kaas dan een stuk kaas, ook al is dat goedkoper.

„We hebben een abonnement op de Efteling, voor onze dochter en kleindochter en voor onszelf. Het park is bijna in onze achtertuin, dus we gaan er regelmatig even heen op de fiets. Toen mijn kleindochter Aaliyah (10) nog niet leerplichtig was, gingen we vaak even een uurtje in de ochtend – dan is het nog niet zo druk.

„De snelle attracties zijn momenteel het leukst natuurlijk, meestal ga ik gewoon mee. Zelfs in de achtbanen – hoe harder hoe beter. Het afgelopen jaar had ik alleen vaak last van mijn rug, dus toen sloeg ik ze even over.”

Inkomen: 2.200 euro netto Gezamenlijke vaste lasten: woonlasten (500 euro), verzekeringen (400 euro), bellen, internet en televisie (200 euro), autokosten (450 euro), goede doelen (70 euro), abonnementen (75 euro voor vier personen), boodschappen (500 tot 600 euro) Sparen: 100 euro, of wat overblijft Laatste grote uitgave: nieuwe fiets voor kleindochter (700 euro)