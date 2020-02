‘Iconisch’ automerk Holden verdwijnt, tot onvrede van Australiërs

Holden, het grootste en bekendste automerk van Australië, verdwijnt. Voor het einde van het jaar zullen de laatste auto’s van het merk van de band rollen, zo maakte het Amerikaanse moederbedrijf General Motors (GM) zondag bekend. Zo’n zeshonderd werknemers in Australië en Nieuw-Zeeland zullen hun baan verliezen.

Australiërs hebben ontsteld gereageerd op het besluit. Holden leverde jarenlang de meestverkochte auto in het land (de Commodore) en wordt gezien als het gezicht van de Australische auto-industrie. Joshua Dowling, de journalist die het nieuws naar buiten bracht, spreekt over „het einde van een tijdperk”. De Australische tak van automerk Ford noemt Holden een „waardige concurrent die ons scherp hield en inspireerde hoog in te zetten”. Holden zelf zegt dat het besluit gevoeld zal worden door „de hele Holden-familie, onze klanten en onze fans”.

holden_aus Holden The announcement that General Motors will be retiring the Holden brand in Australia and New Zealand will be felt deeply by the entire Holden family, our customers and our fans. 1/2 17 februari 2020 @ 03:10 Volgen

Ook de premier van Australië, Scott Morrison, heeft boos gereageerd. Morrison vindt dat GM Holden heeft laten „wegkwijnen” terwijl de Amerikaanse autobouwer wel „miljarden aan belastingvoordelen” ontving. Industrieminister Karen Andrews noemde het „onacceptabel” dat GM het besluit heeft genomen zonder te overleggen met de regering.

‘Laten wegkwijnen’

Alle reacties ten spijt komt het besluit om Holden te laten verdwijnen niet helemaal uit de lucht vallen. In oktober 2017 sloot GM de productielijn in Australië al. Enkele maanden later werden twee voorheen populaire modellen (de Commodore en de Astra) uit de showrooms gehaald vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Vorig jaar had Holden, ooit de onbetwiste marktleider, nog maar 4,1 procent van de markt in handen. Veel modellen die Holden verkocht worden elders ter wereld verkocht als Opel of als Vauxhall.

GM-topman Julian Blissett noemde de beslissing zondag „pijnlijk” maar niet te voorkomen. Het zou voor het internationaal opererende bedrijf niet mogelijk zijn om een merk in stand te houden dat slechts in twee landen (Australië en Nieuw-Zeeland) wordt verkocht. Volgens GM zijn verschillende opties overwogen om Holden te behouden, maar was geen enkele geschikt.