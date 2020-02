Hollands Hoop: elke scène feest

Het nadeel van een cliffhanger aan het einde van een serieseizoen is dat er aan het begin van het volgende seizoen nog steeds iemand boven een ravijn bungelt. Of, zoals in het geval van Hollands Hoop (BNNVARA), er nog een wietkelder vol mensen – good guys, bad guys en twijfelgevallen – zit, die zich langzaam vult met gas terwijl de moeder van een van de aanwezigen juist een stevig hangslot op het toegangsluik heeft gezet.

Het kostte vorige week haast een hele aflevering vol geren, gerij (pas op voor de landmeter met het hondje!), geschiet en gesjouw voor alles weer enigszins helder was. De verlichting voor de kijker bestond uit het gekibbel van het echtpaar Fokke (Marcel Hensema, „Ik had álles onder controle”) en Machteld (Kim van Kooten, „Zelfs dát kun je niet”). Zij wrijven elkaar hun feilen in het bestieren van een Noord-Gronings drugsrijkje onder de neus op een toon of het allemaal draait om de gebrekkige voorbereiding van een kerstmusical.

Zondag waren de acute gevaren goeddeels geweken en was vrijwel elke scène in het door Dana Nechushtan geregisseerde Hollands Hoop een feest. Aanjager was het bezoek van nieuwe schoonfamilie. Neem dit dialoogje. Machteld, omringd door kookboeken: „Reerug of hazenpeper?” Fokke: „Vind je het goed als ik eerst even tien dooie Joegoslaven ga begraven?” „Reerug is wel heel lekker. Maar ook een beetje zielig.” „Hoor je wat ik zeg? Straks staat hier het hele Joegoslavische leger op de stoep. Ik wil voor die tijd alle sporen hebben uitgewist.” „Hazenpeper. Joegoslavië bestaat niet meer.”

Machteld, die een intense tuttigheid afwisselt met een steeds natuurlijker gebruik van vuurwapens, besluit de hazen zelf te schieten en te villen. Dus heeft ze bloed aan haar handen wanneer Fokke vanuit een wrakke hoogwerker probeert hun dochter van het boerderijdak (op de grond is geen bereik) naar beneden te praten. Dat doet hij in de psychiatertaal uit zijn vorige beroepsleven: „Schatje, je hebt alle recht om kwaad te zijn” en „Ik ga hier pas weg als jij naar beneden komt.” Dit werd afgewisseld met welgemeende varianten op „Machteld, hou even je mond.” Het leek waarachtig of Cor en Cock van der Laak uit de vergetelheid waren verrezen.

Die schoonouders bleken met zijn vieren te zijn: drie moeders, één vader. Zoals de vrouwen het zeiden: „Ik zie mezelf meer als iemand met twee vrouwen en een man.” Gezamenlijk bestreken ze een breed spectrum aan esoterica. Uiteraard at dit kwartet „vanwege onze ecologische footprint” geen vlees. „Want we willen wel blijven vliegen.” Je ziet voor je hoe drievrouwenman Rinus, een principieel wildplasser, óók de duistere zaakjes in Hollands Hoop zal binnenstruikelen.

Er zit welbeschouwd niet zo heel veel in de serie wat niet al door buitenlandse collega’s al is uitgevonden. Maar na weken met het niet echt van de grond komende Hoogvliegers en het curieuze miniseizoen van het ooit frisse Smeris, is Hollands hoop een weldaad. Oók door de fenomenale fotografie trouwens; je zou er bijna een oude boerderij in Noord-Groningen kopen.

Voor een plattelandsreeks is Hollands Hoop intussen best een stadse serie, met zijn boerderij op bijna-instorten („Wat is eigenlijk jouw verdienmodel. Ik zie geen koe”, wil Rinus weten). In feite bepaalt de ondergrondse economie het ritme van het bestaan en wordt het functioneren van de samenleving ondermijnt. Veel dichter bij het Randstedelijke cliché van het landleven kan een mens niet komen – al weten we natuurlijk niet wat voor verrassingen de makers nog voor hun arme karakters in petto hebben. De eerste aardbeving is al geweest.