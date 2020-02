Franse treinfabrikant Alstom neemt treinentak Bombardier over

De Franse treinenbouwer Alstom wil de treinendivisie van het Canadese Bombardier overnemen. Maandag maakten de bedrijven bekend een principeakkoord te hebben ondertekend. Alstom zal tussen de 5,8 en 6,2 miljard euro betalen in geld en aandelen. Het bedrijf denkt uiteindelijk jaarlijks 400 miljoen euro te kunnen uitsparen.

Na de fusie wordt Alstom wereldwijd de één-na-grootste treinfabrikant. Hiermee hoopt het beter te kunnen concurreren met de marktleider, het Chinese CRRC. Vorig jaar probeerde Alstom om dezelfde reden het Duitse Siemens over te nemen, maar dit werd tegengehouden door de Europese Commissie die vreesde voor een te dominante marktpositie.

Mogelijk zal de sterke concurrentiepositie ook bij de fusie van Alstom met de in Berlijn gevestigde treinendivisie van Bombardier een probleem worden. Analisten stellen echter dat deze deal meer kans maakt omdat de twee bedrijven een kleiner aandeel hebben in hogesnelheidstreinen en seinen dan Alstom en Siemens samen. Alstom en Bombardier hopen de deal in de eerste twee kwartalen van 2021 rond te krijgen.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire beloofde maandag dat de fusie zal leiden tot een opwaardering van de Europese spoorindustrie. Vorig jaar sprak dezelfde minister zich met felle bewoordingen uit tegen het besluit van de Europese Commissie om de fusie met Siemens tegen te houden. Le Maire sprak toen over een „economische fout” die „de belangen van China dient”.

BrunoLeMaire Bruno Le Maire Je me réjouis qu’ #Alstom , à travers l’acquisition de Bombardier Transport, joue un rôle de premier plan dans le renforcement de l’industrie ferroviaire européenne. Ce renforcement est plus que jamais une priorité compte tenu des besoins croissants en mobilité durable. 17 februari 2020 @ 17:45 Volgen

Bombardier, ooit begonnen als producent van sneeuwscooters, is voornamelijk bekend als vliegtuigenbouwer. Het Canadese concern had in het verleden ook een divisie voor financiële diensten.