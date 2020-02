Eén leven, en hoe je het helemaal uitmelkt

Om Gwyneth Paltrow kun je niet heen. Na een succesvolle carrière als Hollywoodactrice vent ze nu haar razend populaire wellness- en lifestylevisie uit met haar bedrijf Goop. In de Netflix-documentaireserie The Goop Lab onderzoekt ze onorthodoxe wegen naar een beter leven. Dat maakt veel los. Paltrow wordt óf bewonderd als goeroe en halve heilige, óf ze wordt neergezet als een gewetenloze heks en kwakzalver.

Critici wijzen steevast op haar fouten. Een ei van jade, bedoeld voor kegeloefeningen, bleek vaginale infecties te veroorzaken. Steven Colbert maakte haar in The Late Show belachelijk met onzinnige pleisters die de lichaamsenergie in balans moesten brengen. Er is zelfs een boek getiteld Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything? When Celebrity Culture and Science Clash. Met al haar nepnieuws rijdt ze de wetenschap in de wielen en verdient nog net niet de brandstapel.

Aan de andere kant zijn daar de miljoenen bewonderaars die haar peperdure producten kopen en trouw haar adviezen volgen. Alles onder het motto: „I’ll have what she’s having.” Of zoals Paltrow zelf zegt in de Netflix-trailer: „We zijn hier maar één keer. Eén leven. Hoe melken we daar de shit uit?” Dat levert in haar geval zo’n 250 miljoen dollar op.

Nieuwsgierig en sceptisch begon ik aan de The Goop Lab. De fotomodelmooie Goop-werknemers laten ons delen in hun angst, verdriet, woede, slapeloosheid, onvermogen te genieten van seks, of bindingsangst. Paltrow is erbij, niet als allesweter of verbaasde buitenstaander, maar deelt openhartig haar eigen tekortkomingen.

In Jamaica wordt het team onder begeleiding van een sjamaan high van paddestoelen. Na wat ademhalingsoefeningen en peptalk van Wim Hof, onze Hollandse Iceman, doen ze in bikini yoga in de sneeuw. De paniekaanvallen smelten weg. Het gezonde verstand wordt wel heel erg op de proef gesteld bij een genezer die met zijn handen de energiegolven boven het lichaam manipuleert. De personen op de behandeltafel kronkelen in de vreemdste bochten.

Het meest opzienbarend is de boodschap van orgasme-expert Betty Dodson (90): leer eerst zelf een orgasme te bereiken, pas dan kun je je partner leren hoe het moet. Met de door haar bedachte rock-’n-rollmethode begeleidt ze een vrouw om voor de camera klaar te komen. En dat in Amerika! Op haar site, in de afdeling Between the sheets, kun je direct een 24-karaats gouden vibrator aan een ketting bestellen.

Deze mensen komen authentiek over, met hun demonen en de vurige wil die te verslaan. Ik voel hun angst en wil hun tranen drogen. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat me maar wat op de mouw wordt gespeld. De hele serie lijkt een grote infomercial.

Paltrow is beslist niet de heilige goeroe die ons de weg naar het paradijs wijst. Ze is ook geen zielig kruidenvrouwtje dat brandnetelthee slijt. Of een kwaadwillende manipulator. Maar wat dan wel? Op een leeftijd waarop de meeste Hollywoodactrices in de categorie has been vallen, heeft zij zichzelf opnieuw uitgevonden als een succesvolle zakenvrouw. Laughing all the way to the bank. Voortgestuwd door magische aardstralen en een pulserend energieveld.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 februari 2020