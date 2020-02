Duizenden Surinamers demonstreren tegen regering-Bouterse

Duizenden Surinamers demonstreren maandag in de hoofdstad Paramaribo tegen de regering van president Desi Bouterse. Zij zijn boos vanwege de economische crisis in het land, die volgens hen het gevolg is van wanbeleid. Daarnaast uiten de betogers hun woede over de affaire rond de Centrale Bank van Suriname, waar omgerekend 90 miljoen euro van spaarders uit de kas is verdwenen.

De demonstranten hebben zich verzameld op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo. Volgens plaatselijke journalisten gaat het om circa tienduizend mensen. Sprekers roepen de menigte volgens Surinaamse media op om tijdens de parlementsverkiezingen op 25 mei de regerende NDP van Bouterse weg te stemmen.

In 2017 waren er voor het laatst grootschalige demonstraties in Suriname. Ook toen was onvrede over Bouterse en diens regering de aanleiding. Suriname heeft de laatste jaren flinke economische problemen gehad. De economie kromp in 2015 en 2016 en herstelt zich nog maar heel voorzichtig. De koers van de Surinaamse dollar is bovendien flink omlaag gegaan. Ook groeit de inflatie en wordt de regering beschuldigd van corruptie en zelfverrijking.

‘Boefdraad’

Het blijft vooralsnog schimmig wat er is gebeurd met het geld dat uit de boeken van de Centrale Bank is verdwenen. Volgens minister van Financiën Gillmore Hoefdraad is de 100 miljoen Surinaamse dollar niet kwijt, maar heeft de regering het bedrag om de doorstroom van de valutamarkt te garanderen. Ook zijn er volgens hem onder meer buitenlandse schulden mee afgelost. Demonstranten in Paramaribo hadden maandag borden bij zich waarop de minister „Boefdraad” werd genoemd.

In november 2019, een half jaar voor de verkiezingen, werd Bouterse bij verstek veroordeeld tot twintig jaar voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Hij heeft verzet aangetekend tegen dat besluit. Eind maart gaat het proces verder. Naast de veroordeling van voorman Bouterse was er voor de NDP ook goed nieuws in aanloop naar de stembusgang: begin deze maand werd in de zeebodem voor de Surinaamse kust een grote hoeveelheid olie gevonden.