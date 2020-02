CIDI ontvangt recordaantal meldingen antisemitisme

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) ontving vorig jaar meer meldingen van antisemitisme dan ooit. In de jaarlijkse Monitor Antisemitisme Incidenten, die het centrum maandag heeft gepubliceerd, zijn 182 incidenten opgenomen. Dat is een toename van 35 procent ten opzichte van 2018. Vooral het aantal gevallen van verbaal geweld is sterk gestegen.

Sinds het CIDI cijfers bijhoudt, zijn niet eerder zoveel meldingen gedaan van anti-Joodse scheldpartijen op straat. Daarbij ging het vooral om antisemitische spreekkoren bij voetbalwedstrijden of tijdens demonstraties. Het CIDI noemt daarbij specifiek bijeenkomsten van de BDS-beweging als „vruchtbare grond”. Er is vorig jaar twee keer melding gemaakt van fysiek geweld, zij het tegen personen of instellingen. Vandalisme is daarentegen afgenomen. Vorig jaar werden is twee keer de vernieling van een ‘Joods doel’ gemeld, tegenover negen keer in 2018.

Actualiteit

In het vorige ‘piekjaar’ 2014 was er volgens het CIDI een direct verband tussen geweld tussen Israël en de Palestijnen, dat destijds behoorlijk oplaaide. Daar was in 2019 geen sprake van. Wel ziet het CIDI een verband tussen de actualiteit en een toename van antisemitische uitingen op sociale media. Bijvoorbeeld toen de NS aankondigde Holocaustslachtoffers financieel te willen compenseren. Dat is overigens een beeld dat jaarlijks terugkeert. „Zodra er iets in Israël gebeurt”, zei adjunct-directeur van het CIDI Naomi Mestrum in 2018, „piekt het aantal antisemitische incidenten.”

Het CIDI is één van de drie landelijke organisaties die incidenten van antisemitisme bijhouden. Ook politie (aan de hand van aangiftes) en gemeenten (discriminatiemeldpunten) bieden de mogelijkheid daar melding van te maken. Die laatste twee cijfers worden gebundeld in de Landelijke Rapportage Discriminatiecijfers. In de meest recente editie, die van 2018, waren 38 antisemitische incidenten opgenomen. De rapportage over 2019 wordt in april verwacht.