‘Boeren woensdag niet met trekkers op snelwegen en Malieveld’

Protestorganisatie Farmers Defence Force (FDF) wil dat boeren komende woensdag niet met hun trekkers de snelwegen op gaan. Ook roept FDF actievoerende agrariërs op hun tractoren niet op het Malieveld te parkeren. Dat staat in een door FDF verspreide gedragscode, melden RTV Oost, de NOS en persbureau ANP maandag. Voor woensdag hebben de boeren opnieuw een protestdag aangekondigd.

In de gedragscode zou FDF de boeren ook verzoeken geen geweld te gebruiken, vernielingen te plegen of blokkades op te werpen. Daarnaast vraagt de organisatie of demonstranten geen giertanks en aanhangers willen meenemen. Woordvoerders van FDF waren maandagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

De boeren willen woensdag opnieuw demonstreren tegen overheidsaanpak van de stikstofproblematiek. Ze gaan protesteren op de Koekamp, naast het Malieveld. De politie heeft de boeren gezegd dat ze over secundaire wegen naar Den Haag moeten rijden. FDF wil aan die oproep gehoor geven, meldt ANP.

Bij eerdere boerenprotesten eind vorig jaar zorgden de boeren voor lange files door met hun trekkers de snelweg op te gaan. Ook reden ze toen met de landbouwvoertuigen het Malieveld op, waarbij flinke schade ontstond aan het gras. Boeren demonstreerden vorig jaar ook bij het RIVM, dat volgens hen foutieve rekenmodellen hanteert voor de uitstoot van stikstof, en bij het Binnenhof.