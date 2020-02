Amazon-baas Bezos wil 10 miljard doneren voor klimaat

Jeff Bezos gaat 10 miljard dollar (9,2 miljard euro) van zijn eigen geld uitgeven aan de strijd tegen klimaatverandering. De Amazon-oprichter en -directeur richt daarvoor een investeringsfonds op, liet hij maandag op zijn Instagram-pagina weten. Bezos is de rijkste man ter wereld, met een geschat vermogen van bijna 130 miljard dollar.

Via zijn Bezos Earth Fund wil de multimiljardair geld doneren aan „wetenschappers, activisten en ngo’s”, schrijft hij. Bezos laat de mogelijkheid open dat hij later nog meer van zijn vermogen in het fonds steekt. Vanaf komende zomer moeten de donaties beginnen. Het geld komt daadwerkelijk van Bezos’ eigen rekening, zegt een woordvoerder van Amazon tegen persbureau AP, en niet uit de boeken van zijn bedrijf.

Naar eigen zeggen wil Bezos zowel geld steken in bestaande methodes als in nieuwe manieren om de „verwoestende impact van klimaatverandering te bestrijden”. Ieder initiatief dat „een reële mogelijkheid biedt de natuur te beschermen” komt volgens hem in aanmerking.

Uitstoot Amazon

Bij Bezos’ eigen concern ligt nog genoeg ruimte voor het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Amazon - omzet in 2019: 280,5 miljard dollar - verzendt per vliegtuig, vrachtauto en bestelwagen miljarden artikelen over de hele wereld. Vorig jaar liet Amazon weten het voornemen te hebben in 2030 al zijn benodigde energie te betrekken uit zonnepanelen en andere duurzame bronnen.

Bezos is ondanks zijn vermogen nog niet heel lang actief als weldoener - anders dan collega-superrijken als Bill Gates en Warren Buffett, die al decennialang grote bedragen doneren aan goede doelen. In 2018 investeerde Bezos al wel 2 miljard dollar in de bouw van basisscholen in Amerikaanse achterstandswijken, en in organisaties die dakloze gezinnen bijstaan.

Vorige maand liet ook BlackRock, het grootste investeringsfonds ter wereld, weten dat het wil gaan vergroenen. Baas van het fonds Larry Fink kondigde aan dat hij de 7.430 miljard dollar uit het beleggingsportefeuille van BlackRock voor een deel wil weghalen bij bedrijven in de steenkolensector. Analisten merkten echter op dat de voornemens van Fink in de praktijk wel eens minder radicaal kunnen uitpakken. Zo zei de topman niets over beleggingen in olie en gas.