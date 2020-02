Aanval op kerk in Burkina Faso: 24 doden

In het noorden van Burkina Faso zijn zondag zeker 24 bezoekers van een protestantse kerk vermoord door een groep gewapende mannen. Dat heeft het bestuur van de provincie Yagha gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Onder de doden was de plaatselijke pastoor. Het was die week niet de eerste dodelijke aanval op een kerk in het West-Afrikaanse land. Tijdens de zondagsmis bestormden zeker twintig mannen het dorp waar ze uiteindelijk de kerk in brand staken.

Volgens een anonieme ambtenaar binnen de veiligheidsdiensten die met persbureau AP sprak, gingen de aanvallers gericht te werk en scheidden ze kerkgangers van andere inwoners van het dorp, alvorens te schieten. Zeker achttien mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zouden ook islamitische inwoners van het dorp zijn geweest. Religieus en sektarisch geweld is recent sterk toegenomen in Burkina Faso. Vorig jaar kwamen ten minste 1.300 burgers om het leven bij dergelijk geweld, een verzevenvoudiging ten opzichte van het jaar ervoor.

Vorige week maandag ontvoerden gewapende mannen ten minste zeven mensen uit de woning van een pastoor in Sebba, de provinciehoofdstad van Yagha. Een aantal dagen later werden vijf van hen, onder wie de pastoor, dood aangetroffen. Zondag raakten zeker vijf Burkinese militairen gewond toen hun voertuig werd getroffen door een bermbom. In januari kwamen twaalf militairen om bij twee aanslagen in de regio.