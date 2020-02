1,15 miljard euro opgehaald voor herstel Albanië na aardbeving

Bij een internationale inzamelingsactie voor Albanië in Brussel is maandag 1,15 miljard euro toegezegd. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw in het land, dat eind november werd getroffen door een aardbeving, waarbij 51 doden en duizend gewonden vielen. Dat meldt persbureau Reuters. De aardbeving met een kracht van 6,4 was de zwaarste in decennia in Albanië.

In totaal 400 miljoen euro wordt gedoneerd door de lidstaten van de Europese Unie, zo liet voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie weten. Zij noemde daarbij de opkomst van ruim negenhonderd doneren in Brussel overweldigend en zei dat het Zuidoost-Europese land „uit de as van deze beving zal herrijzen”. Nederland doneert 3 miljoen euro aan Albanië, dat sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat is van de EU. Het overige geld komt onder meer van andere Balkanlanden, de Verenigde Staten, Japan, de Wereldbank en andere financiële instellingen.

Eerder op maandag zei de Albanese premier Edi Rama dat zijn land minimaal 400 miljoen euro nodig heeft voor de wederopbouw. De opbrengt van ruim een miljard kwam voor hem als een verrassing. „Dit overtreft mijn wildste dromen en verwachtingen. Hartverwarmend”, zei de premier van de kandidaat-lidstaat. „Er is iets magisch gebeurd.” Albanië heeft een bruto binnenlands product van circa 13,8 miljard euro.