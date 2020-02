VN: zeker 31 burgerdoden in Jemen na bombardementen

Bij bombardementen zijn zaterdag in het noorden van Jemen minstens 31 burgerdoden gevallen. Dat meldt persbureau AP aan de hand van een woordvoerder van de Verenigde Naties.

De luchtaanvallen, die volgens de Houthi-rebellen werden uitgevoerd door de Saoedische coalitie, zouden een reactie zijn geweest op het neerhalen van een Saoedisch gevechtsvliegtuig op vrijdag. Soedische staatsmedia meldden het incident te onderzoeken en zeggen dat zij met een reddingsoperatie voor de piloten van het gevechtsvliegtuig actief waren in het gebied.

Volgens de Houthi-rebellen zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen bij de bombardementen. Ook zouden er twaalf mensen gewond zijn geraakt.

Protesten tegen wapenleveranties

De Saoedische coalitie steunt sinds 2015 de regering van Jemen in hun gevecht tegen de door Iran gesteunde rebellen, die het noorden van het land hebben overgenomen. In Europa wordt geprotesteerd tegen de wapenleveranties aan Soedi-Arabië, vanwege de vele burgerdoden die bij het conflict vallen. Recent kon een Saoedisch schip niet in Antwerpen aanmeren om wapens in te laden.

Intussen kan zo’n 80 procent van de bevolking niet meer voor zichzelf zorgen, waardoor zij afhankelijk zijn van hulpgoederen. De rebellen haalden zich de woede van hulporganisaties op de hals doordat zij sinds kort een belasting van 2 procent innen bij de geleverde hulpgoederen in de getroffen gebieden.