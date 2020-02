Syrische leger rukt op in regio Aleppo, dertig dorpen ingenomen

Het Syrische leger is zondag flink opgerukt ten noordwesten van de stad Aleppo. Volgens het staatspersbureau SANA zijn dertig dorpen ingenomen. Rebellen zouden dusdanig ver zijn verdreven, dat ze de stad niet meer zouden kunnen bombarderen. Aleppo is al sinds eind 2016 volledig in handen van het regime, en nu zou de rest van de gelijknamige regio ook weer zijn ingenomen. President Bashar al-Assad beloofde zondag „het volledige Syrische grondgebied te bevrijden”.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bevestigt op basis van lokale bronnen de voortgang van het Syrische leger. De rebellen zouden zich hebben teruggetrokken naar de aangrenzende regio Idlib, waar ze nu nog een snel krimpend gebied beheersen en zich staande proberen te houden tegenover een nieuw offensief van het Syrische leger gesteund door Rusland. „Dit is een hele snelle opmars van het regime”, zegt Rami Abdulrahman van het Observatorium volgens Reuters. „In een dag hebben ze een heel gebied overgenomen, terwijl ze de afgelopen acht jaar niet één dorpje konden overnemen.”

Gevechten Turkije en Syrië

De gewapende oppositie wordt gesteund door Turkije. President Erdogan heeft duizenden militairen gestuurd die de afgelopen weken onder vuur zijn genomen door het Syrische regime. Vooralsnog zijn door Syrische bombardementen zeker dertien Turkse militairen opgekomen. Ankara zegt dat bij tegenaanvallen ruim zestig Syrische militairen zijn omgekomen. Volgens het Turkse persbureau Anadolu is zondag een nieuw Turks konvooi met honderd militaire voertuigen de grens met Syrië overgestoken.

Het Syrische offensief is problematisch voor de verhoudingen tussen Turkije en Rusland. Ankara en Moskou proberen een politieke oplossing te vinden in het conflict en onderhandelen maandag verder, maar de strijd gaat onvermoeid door. Daarbij worden ook luchtaanvallen uitgevoerd door de Russische luchtmacht.