‘Staatssecretaris Visser heeft Zeeland bedrogen’

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) heeft de provincie Zeeland „besodemieterd” en „bedrogen”. Dat stelt Commissaris van de Koning Han Polman (D66) van Zeeland zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Hij is woest dat Visser heeft besloten om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen, zoals in 2012 was afgesproken.

Volgens de Commissaris van de Koning heeft de staatssecretaris „dubbel spel” gespeeld door achter de rug van de Zeeuwen om naar een alternatieve locatie te zoeken voor de kazerne. Het leek, zegt hij, wel een „geheime militaire operatie”. Polman zegt dat Barbara Visser afgelopen najaar rechtstreeks is gevraagd of zij keek naar een alternatief voor Vlissingen. In Buitenhof zei hij zondag dat zij dat destijds ontkende. „Zij zei: dat zijn allemaal geruchten.” Terwijl uit de stukken die het kabinet afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, zou blijken dat er in de zomer al een rapport lag waarin zestien andere kazernelocaties waren onderzocht. Het rapport was opgesteld in opdracht van het ministerie van Defensie. „Onbehoorlijk bestuur”, concludeert de Commissaris van de Koning. „Dat is gewoon bedriegen. Zo ga je niet met mensen om.”

Polman drukt zich in ongekend harde bewoordingen uit over staatssecretaris Visser. Als hem wordt gevraagd of hij ook heeft gehoord dat haar positie onder druk staat door de kwestie met de kazerne, antwoordt hij: „Die geluiden heb ik ook gehoord. Ik zou bijna zeggen: vind je het gek?”

Verstrekkende gevolgen

Vrijdag maakte de staatssecretaris van Defensie na afloop van de ministerraad bekend dat ze afziet van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. En dat Zeeland hiervoor een compensatie tegemoet kan zien. Een speciale „gezant” onder toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gaat hierover met de Zeeuwen in gesprek. Volgens Barbara Visser is Binnenlandse Zaken betrokken, omdat dat ministerie meer kennis heeft op het terrein van „duurzame economische structuurversterking” en „de relatie met gemeenten en provincies”. In Buitenhof komt Han Polman zondag met een ander verhaal. Hij zegt dat het kabinet de kwestie niet meer aan Visser toevertrouwt en dat daarom CDA’er Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) als „coördinerend minister” is aangewezen.

Tot slot waarschuwt Polman dat het besluit om de kazerne toch niet naar Vlissingen te verhuizen, verstrekkende gevolgen kan hebben. „Het kabinet heeft de regio’s nodig. Voor de stikstofaanpak, voor de wateropgave. Als je zo met elkaar omgaat, betekent dat iets voor het vertrouwen tussen het kabinet en de regio.” Het vertrouwen van Zeeland moet worden teruggewonnen, zegt de Commissaris van de Koning. Hij heeft één tip voor de Haagse politici: „Wees open en eerlijk.”

