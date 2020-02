Minister Buzyn vervangt burgemeesterskandidaat Parijs van Macron

De Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn is de nieuwe burgemeesterskandidaat van Parijs voor de partij van president Emmanuel Macron. Dat heeft ze zondag bekendgemaakt tegenover persbureau AFP. Buzyn vervangt Benjamin Girveaux, die zich vrijdag terugtrok uit de race vanwege een sextingschandaal.

„Ik doe mee om te winnen”, zegt Buzyn in een reactie op haar kandidatuur. De politicus van Macrons partij La République en Marche zal haar functie neerleggen om zich op de gemeentelijke verkiezingen van volgende maand te werpen. Buzyn, een voormalig immunoloog, is sinds 2017 minister van Volksgezondheid in de regering van Édouard Philippe.

De partij zou hebben ingestemd met haar kandidatuur. Buzyn neemt het onder anderen op tegen de huidige burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo van de Parti socialiste. Haar voorganger Girveaux stond in de peilingen voor het schandaal nog op de derde plek. De Republikeinse kandidaat Rachida Dati loopt momenteel nog aan kop.

Lees ook: Wie begrijpt de plannen van Macron?

Eerst had Macron namens zijn partij Girveaux voorgedragen, een voormalig regeringswoordvoerder en parlementariër. Een website publiceerde deze week echter een video van een onbekende masturberende man met beelden van pikante tekstberichten die de 42-jarige Girveaux zou hebben gestuurd naar zijn minnares. De politicus trok zich terug uit de race, naar eigen zeggen om zijn familie in bescherming te nemen.

Performancekunstenaar

De betreffende video werd online gezet door de notoire performancekunstenaar Pjotr Pavlenski, die zei de „hypocrisie” van Griveaux naar buiten te willen brengen. De Rus werd onder meer bekend toen hij zijn scrotum aan het Rode Plein in Moskou nagelde en heeft asiel gekregen in Frankrijk.

Pavlenski werd zaterdag aangehouden vanwege een vechtpartij waarbij hij betrokken zou zijn geweest. Zondag besloot de politie echter ook onderzoek te doen of hij zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk van iemands privacy door het plaatsen van de video. Ook Pavlenski’s vriendin die mee zou hebben gewerkt aan de video is inmiddels vastgezet. De politie kan de kunstenaar vooralsnog tot maandagmiddag vasthouden.