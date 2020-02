Lisa Ostermann wint het Leids Cabaret Festival 2020

Lisa Ostermann heeft zaterdagavond in alle opzichten het Leids Cabaret Festival 2020 gewonnen: ze kreeg zowel de Jury-, Publieks- als Studentenprijs aan het einde van een bruisende avond in de Leidse Schouwburg. Zichtbaar verbaasd en ontroerd wist ze er in haar dankwoord maar een paar zinnen uit te persen, waarin ze duidelijk maakte dat zij zelf nog lang had getwijfeld aan haar talent.

Het bruiste in Leiden. Dat had alles te maken met de kwaliteit van de drie finalisten, maar zeker ook met de presentatie van gastheer Thomas van Luyn: die was vrolijk en lichtvoetig.

Thjum Arts had volgens de jury „een goddelijk dansje in de benen”. Foto Elspeth de Jong

De eerste finalist, Thjum Arts, begon zijn performance met een verhaal over „een jonge prins die autonoom wilde blijven”. Hij bracht een ode aan de stilte en hield een pleidooi voor echt contact. Dit werd vormgegeven in een intelligente, soms ongemakkelijke performance, een soort ‘slow’ cabaret waarin Arts met zijn grappige mimiek en choreografie iedereen voor zich innam.

Goddelijk dansje

„Thjum heeft een goddelijk dansje in de benen”, aldus de jury, „en transformeerde de Minervaspeech van Thierry Baudet tot een absurde rap”. Zijn programma ging niet alleen over diepgang, het had het ook.

Het duo De Vriendendienst kwam wat stroever op gang, het publiek moest duidelijk wennen aan Yuri Disseldorp die vertelde van jongs af aan gezegend te zijn met zo’n beetje het hele pakketje in het breinspectrum: ADHD, PDD-NOS, dyscalculie, dyslexie en ga zo maar door.

Yuri Disseldorp en Peer Thielen van De Vriendendienst. Foto Elspeth de Jong

Uiteindelijk werd de enorme energie die Disseldorp met zich meebrengt omgezet in een dynamisch en muzikaal programma waarin hij – ondersteund door muzikant Peer Thielen – uiteindelijk de balans vond. „Het gemak en spelplezier waarmee Yuri Disseldorp die hele mentale rollercoaster vertaalt naar een sterk opgebouwde podiumact is eigen aan groot talent”, aldus de jury.

Snikheet berenpak

Dat Lisa Ostermann uiteindelijk met alle prijzen naar huis ging, verbaasde niet. De jonge vrouw die haar carrière als danseres in een snikheet berenpak in Ponypark Slagharen begon, zette het publiek vanaf de eerste minuut op het verkeerde been. En kreeg, ook al verloor ze tijdens haar act haar zender, en kreeg ze een kikker in de keel, iedereen moeiteloos mee.

Ze zong het prachtige ‘Het nieuwe normaal’, over een kind dat door de scheiding van haar ouders opeens „op visite” is bij haar vader, ze vertelde over de ongemakkelijke familiekerst in gezelschap van haar kersverse vriendje. Ze maakte harde grappen over waar ze vandaan komt („Mijn vader had ook altijd een pak aan. Taxichauffeurs dragen vaak pakken”), ging heilige huisjes niet uit de weg, maar wist ook te ontroeren.

„Wat conventioneel lijkt in deze voorstelling blijkt telkens weer een opstapje naar een verrassend moment, een onverwachte wending of humor uit een vreemde hoek”, aldus de jury.

In afwachting van de uitkomst van het juryberaad deed oud-winnaar van het festival Jeroen Leenders, de Vlaming won in 2010, een snoeiharde stand-up. De langharige Leenders, een Jezus-figuur, stoorde zich aan God noch gebod en sleepte op uiterst vileine manier de messen. Hij was het beste bewijs van hoe talent zich door kan ontwikkelen als het op het juiste moment een extra duwtje in de rug krijgt.