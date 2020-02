Kiki Bertens wint opnieuw Sint-Petersburg indoortoernooi

Tennisster Kiki Bertens heeft net als vorig jaar het WTA-toernooi van Sint-Petersburg gewonnen. De als tweede geplaatste Bertens liet op het Russische indoortoernooi in de eindstrijd de Kazachse Jelena Rybakina kansloos met 6-1 6-3.

Voor de 28-jarige Bertens is het de tiende titel uit haar loopbaan. Vier veroverde ze er op hardcourt, zes op gravel. Vorig jaar mei was ze voor het laatst de sterkste op een WTA-toernooi; in Madrid versloeg ze toen in de finale Simona Halep.

Komende week komt Bertens niet in actie. De nummer 8 van de wereld zou haar opwachting maken in Dubai, maar ze besloot zich terug te trekken. Kim Clijsters, die haar rentree maakt, zou de tegenstander zijn.(ANP)