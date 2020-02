Gaël Monfils prolongeert titel op tennistoernooi Rotterdam

Gaël Monfils heeft zijn titel op het ABN AMRO World Tennis Tournament geprolongeerd. De als derde geplaatste Fransman, de nummer negen van de wereld, was in een eenzijdige finale in Rotterdam vrij snel klaar met de Canadees Felix Auger-Aliassime: 6-2 6-4. Monfils benutte pas zijn vijfde wedstrijdpunt nadat hij op 5-2 vier matchpoints had laten liggen.

Voor de 33-jarige Monfils is het zijn tiende titel uit zijn carrière en al zijn tweede van het jaar. Precies een week geleden was hij de beste in Montpellier. Monfils is zodoende al negen duels op rij ongeslagen.

Bij 5-2 in de tweede set nam Monfils een 40-15 voorsprong, maar hij speelde een aantal slordige punten. Auger-Aliassime brak Monfils voor het eerst, won zijn eigen servicegame eenvoudig en won het eerste punt van de daaropvolgende game. Met vier punten op een rij liet Monfils de zege echter niet in gevaar komen.

Jonge tegenstander

De Fransman stond de hele week geen set af. Hij ontvangt een cheque van ruim 400 duizend euro. Voor de 19-jarige Aliassime blijft het wachten op zijn eerste titel. Hij verloor vorig jaar ook al de eindstrijd in Rio de Janeiro, Lyon en Stuttgart.

„Als je zo blijft doorgaan dan ga je dit toernooi nog wel een keer winnen en nog heel veel andere toernooien”, zei Monfils tegen zijn veertien jaar jongere tegenstander. Auger-Aliassime serveerde vooral bijzonder matig: hij sloeg vijf dubbele fouten en won slechts 53 procent van de punten op eigen opslag.

Vorig jaar was Monfils in de finale in drie sets te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka. (ANP)