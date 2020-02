Drie oppositieleiders en honderd activisten opgepakt in Azerbeidzjan

Drie partijleiders van oppositiepartijen en meer dan honderd activisten zijn zondag opgepakt in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. De arrestanten wilden deel gaan nemen een grote betoging omdat bij het tellen van de stemmen van de parlementsverkiezingen vorige week zou zijn gefraudeerd, aldus persbureau Reuters.

Voorafgaand aan de demonstratie, waar de autoriteiten geen toestemming voor had verleend, werden veel activisten thuis opgepakt. De leiders van de Republikeinse Alternatieve Partij, Ilgar Mammadov, de partij Musavat, Arif Gajily, en de oppositiebeweging D18, Ruslan Izzetly, werden gearresteerd bij hun partijkantoren. Geen van deze oppositiepolitici wist een zetel te bemachtigen vorige week.

De regeringspartij Yeni Azerbaijan (Nieuw Azerbeidzjan) van Ilham Aliyev behaalde 72 van de 125 zetels in het parlement. Bijna alle overige zetels gingen naar kleine partijen die trouw zijn aan Aliyev, die in 2003 de macht overnam van zijn vader. Iliyev kondigde negen maanden geleden verkiezingen af omdat hij zijn macht wilde verstevigen en economische hervormingen wilde versnellen. Internationale toezichthouders van het OSCE constateerde bij de parlementsverkiezingen „significante procedureschendingen bij het tellen van de stemmen” die „zorgen oproepen over de eerlijkheid van de resultaten.”

Tientallen leden van de oproerpolitie stonden zondagmiddag opgesteld bij het kantoor van de Azerbeidzjaanse kiescommissie, waar de protestbijeenkomst zou beginnen. Iedereen die daar aankwam om deel te nemen aan de demonstratie werden in een bus afgevoerd, meldt Reuters. Het is onduidelijk waar de bus hen vervolgens naartoe reed.