Costa Rica onderschept 5.000 kilo cocaïne bedoeld voor Nederland

De politie van Costa Rica heeft zaterdag vijf ton cocaïne onderschept, die op het punt stond om naar de haven van Rotterdam verscheept te worden. Dat melden Costa Ricaanse media zondag. Er is een verdachte gearresteerd.

De cocaïne werd gevonden in ongeveer tweehonderd koffers in een container waarmee bloemen werden vervoerd. Deze zou op zondag ingeladen worden op een schip in de haven van Limón en vanuit daar naar Nederland verscheept worden. Bij een steekproef werden de drugs in de container ontdekt. De aangehouden verdachte is de chauffeur van de vrachtwagen waarmee de container werd afgeleverd, een 46-jarige man uit Costa Rica die niet bekend was bij de politie.

De drugsvangst is de grootste ooit in Costa Rica volgens de autoriteiten. Costa Rica is een doorvoerland voor de drugs, die elders in Latijns-Amerika wordt geproduceerd.

Lees ook: Iedereen houdt zijn mond over de godfather uit Oss

Recordjaar 2019

Volgens het Costa Ricaanse Instituut voor Drugs heeft het land in 2019 bij verschillende politieacties 31.1 ton cocaïne buitgemaakt. In de haven van Rotterdam werd in 2019 een recordaantal van 38 ton cocaïne onderschept, een toename van 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De politie schat dat ongeveer een kwart van de cocaïne die in Rotterdam aankomt, wordt onderschept.

Ook Antwerpen meldde de hoogste cijfers tot nog toe in 2019, met ruim 61 ton onderschepte cocaïne.